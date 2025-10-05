Опрос о переходе школ на госязык: у школьников до сих пор есть трудности

В 2024/2025 учебном году методом случайной выборки были опрошены около 800 учащихся 8-х классов, чтобы выяснить, как у них обстоит дело с переходом к обучению только на латышском языке.

Более 90% респондентов считают, что их знания латышского после перехода к "единой школе" немного или существенно улучшились.

Учащиеся сообщили, что наибольшую поддержку им оказывают доступные новые подборки слов и другие материалы поддержки, педагоги, которые используют различные методы обучения и переводят непонятное, персонал поддержки (логопед, специальный педагог, помощник педагога) и возможности консультаций.

При этом данные опроса показывают, что многие школьники по-прежнему ощущают необходимость в дополнительной поддержке, это часто связано с вовлечением семьи, друзей и внешкольных занятий.

Учащиеся, чьи родители не владеют латышским достаточно хорошо, упоминали, что им существенную поддержку оказывают услуги репетиторов, образование по интересам на латышском языке и помощь друзей. Подростки осознают, что могли бы больше читать книг, смотреть фильмов и дружить с ровесниками, хорошо владеющими латышским.

Результаты опроса показывают также, что, несмотря на призывы Государственного агентства по развитию образования и Минобрнауки не использовать перевод в случаях, когда учащийся не понимает материал из-за языка, большинство педагогов по-прежнему первоочерёдно прибегают именно к этому средству.

Поэтому можно предположить, что на переход к обучению только на латышском языке существенно влияют убеждения педагогов о том, какие способы поддержки лучшие, а также решения, ожидаемые детьми и родителями. Такую оценку даёт ГСКО. К тому же гипотетически имеет место социальное давление и мнение, что перевод - самый быстрый и эффективный способ помочь учащимся.

Нынешний учебный год - третий и завершающий для перехода бывших учебных заведений, работавших по программе для нацменьшинств, на учёбу только на латышском языке.

В большинстве образовательных учреждений (2/3) этот переход проходит по плану, но в трети школ всё же констатированы существенные трудности, о чём свидетельствует доклад ГСКО о переходе на "единую школу" в 2024/2025 учебном году.

Главные вызовы в этих школах, как утверждается, связаны с неспособностью руководства осуществлять управление изменениями, с недостаточными знаниями педагогов для работы в лингвистически неоднородной среде, с тем, что вакансии педагогов и персонала поддержки долго остаются незанятыми, а также с недостаточным внедрением компетенционного подхода.

В 2024/2025 году переход осуществляли 8299 учащихся, из них 289 - в частных учебных заведениях и 8010 - в муниципальных.

На уходящей неделе большой резонанс вызвал пост в соцсети, опубликованный учителем истории Эдвартом Крустсом, в котором он сообщал, что увольняется из Рижской 13-й средней школы, где ранее был русский язык обучения, поскольку пришёл к выводу, что переход к "единой школе" на практике не происходит.

"Приходится признать, что постепенный переход на образование только на латышском языке не удался, поскольку абсолютно во всех классах, с которыми я работал, в большинстве случаев знаний латышского недостаточно для обеспечения учебного процесса", - рассуждает Крустс.