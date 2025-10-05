Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Опрос о переходе школ на госязык: у школьников до сих пор есть трудности

© LETA 5 октября, 2025 14:52

Новости Латвии 0 комментариев

Часть учащихся по-прежнему сталкивается с языковыми барьерами и нуждается в дополнительной поддержке, особенно те, в чьих семьях не говорят по-латышски, а также те, кто недостаточно общается с ровесниками, говорящими на латышском. К такому выводу пришла Государственная служба качества образования (ГСКО, IKVD), которая провела опрос 8-классников.

В 2024/2025 учебном году методом случайной выборки были опрошены около 800 учащихся 8-х классов, чтобы выяснить, как у них обстоит дело с переходом к обучению только на латышском языке.

Более 90% респондентов считают, что их знания латышского после перехода к "единой школе" немного или существенно улучшились.

Учащиеся сообщили, что наибольшую поддержку им оказывают доступные новые подборки слов и другие материалы поддержки, педагоги, которые используют различные методы обучения и переводят непонятное, персонал поддержки (логопед, специальный педагог, помощник педагога) и возможности консультаций.

При этом данные опроса показывают, что многие школьники по-прежнему ощущают необходимость в дополнительной поддержке, это часто связано с вовлечением семьи, друзей и внешкольных занятий.

Учащиеся, чьи родители не владеют латышским достаточно хорошо, упоминали, что им существенную поддержку оказывают услуги репетиторов, образование по интересам на латышском языке и помощь друзей. Подростки осознают, что могли бы больше читать книг, смотреть фильмов и дружить с ровесниками, хорошо владеющими латышским.

Результаты опроса показывают также, что, несмотря на призывы Государственного агентства по развитию образования и Минобрнауки не использовать перевод в случаях, когда учащийся не понимает материал из-за языка, большинство педагогов по-прежнему первоочерёдно прибегают именно к этому средству.

Поэтому можно предположить, что на переход к обучению только на латышском языке существенно влияют убеждения педагогов о том, какие способы поддержки лучшие, а также решения, ожидаемые детьми и родителями. Такую оценку даёт ГСКО. К тому же гипотетически имеет место социальное давление и мнение, что перевод - самый быстрый и эффективный способ помочь учащимся.

Нынешний учебный год - третий и завершающий для перехода бывших учебных заведений, работавших по программе для нацменьшинств, на учёбу только на латышском языке.

В большинстве образовательных учреждений (2/3) этот переход проходит по плану, но в трети школ всё же констатированы существенные трудности, о чём свидетельствует доклад ГСКО о переходе на "единую школу" в 2024/2025 учебном году.

Главные вызовы в этих школах, как утверждается, связаны с неспособностью руководства осуществлять управление изменениями, с недостаточными знаниями педагогов для работы в лингвистически неоднородной среде, с тем, что вакансии педагогов и персонала поддержки долго остаются незанятыми, а также с недостаточным внедрением компетенционного подхода.

В 2024/2025 году переход осуществляли 8299 учащихся, из них 289 - в частных учебных заведениях и 8010 - в муниципальных.

На уходящей неделе большой резонанс вызвал пост в соцсети, опубликованный учителем истории Эдвартом Крустсом, в котором он сообщал, что увольняется из Рижской 13-й средней школы, где ранее был русский язык обучения, поскольку пришёл к выводу, что переход к "единой школе" на практике не происходит.

"Приходится признать, что постепенный переход на образование только на латышском языке не удался, поскольку абсолютно во всех классах, с которыми я работал, в большинстве случаев знаний латышского недостаточно для обеспечения учебного процесса", - рассуждает Крустс.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

