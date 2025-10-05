Зеленский: РФ ударила по Украине 50 ракетами и 500 дронами

Россия в ночь на воскресенье, 5 октября, совершила массированную атаку на несколько регионов Украины, в том числе на западные области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне выпустили по его стране около 500 ударных дронов и более 50 ракет, включая "Кинжалы".

Под ударом были 9 областей Украины

Под обстрелом оказались девять областей Украины - Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская, уточнил Зеленский. В результате ударов россиян пять человек погибли и около 10 были ранены.

"Россияне снова били по нашей инфраструктуре, по всему, что обеспечивает нормальную жизнь для людей. Нужна большая защита, более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно в отношении ПВО, чтобы лишить смысла этот воздушный террор. Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь настоящей дипломатии", - написал Зеленский в соцсетях.

В Львовской области погибли 4 человека

Во Львовской области от российских ударов погибли четыре человека, ранены еще четыре, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "Россияне более пяти часов терроризировали область комбинированными ударами. Поврежден ряд объектов, в том числе жилые дома. На местах попаданий непрерывно работают все экстренные службы: спасатели, медики, полицейские, а также психологи ГСЧС, оказывающие помощь пострадавшим", - указала служба.

Глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий написал, что в селе Лапаевка погибли четыре человека. Удар был нанесен по жилой застройке, в результате один дом был разрушен, повреждены еще восемь. Число раненых в области составило шесть человек. После четырех часов утра на Львов совершили атаку несколько групп российских ударных БПЛА, а спустя час город подвергся удару крылатыми ракетами.

Часть Львова осталась без электричества

Мэр Львова Андрей Садовый указал, что в результате российской атаки часть города осталась без электричества. "Из-за массированной вражеской атаки общественный транспорт во Львове, пока не выезжает на маршруты. Прошу жителей оставаться в безопасности! Сейчас выезд на улицы опасен", - заявил он утром 5 октября. Позже Садовый написал о возобновлении работы городского общественного транспорта.

Кроме того, мэр Львова сообщил об атаке РФ на индустриальный парк Sparrow, в результате которой тот загорелся. На его территории не было ни одной военной цели, подчеркивается в заявлении. По данным украинского Telegram-канала Insider UA, в индустриальном парке сгорели склады, на которых в числе прочего хранилась одежда польской компании LPP и табачные изделия. Во время атаки на Львовскую область РФ Польша поднимала истребители.

Одна женщина погибла в Запорожской области

В соседней Ивано-Франковской области сообщалось о российских ударах по критически важной инфраструктуре. В результате в Ивано-Франковском районе пострадал один человек, повреждены три частные домохозяйства и территория базы спортивной гребли, сообщила глава ОВА Светлана Онищук. Кроме того, в Надворнянском районе пострадали три жилых дома и две хозяйственные постройки.

В Запорожской области в результате российской атаки погибла женщина, ранены десять человек, сообщил глава ОВА Иван Федоров. Пострадали восемь многоэтажек, восемь частных домов и нежилые здания, более 290 абонентов остались без газоснабжения. "Вражеский обстрел повредил газопроводы, также газ отключен от многоэтажки, наиболее пострадавшей в результате атаки", - написал он в Telegram. По словам Федорова, основной удар пришелся по Запорожью и окрестностям.

В Винницкой области сообщили о попадании по промышленному гражданскому объекту. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы, написала

глава ОВА Наталья Заболотная. ГСЧС Украины также заявила об ударах по критической инфраструктуре в Черниговской области.