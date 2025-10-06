Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Было трудно начать доверять людям снова»: опыт машиниста поезда, наехавшего на человека

Редакция PRESS 6 октября, 2025 08:37

Новости Латвии 0 комментариев

Иллюстративное фото

На фоне трагического события на станции Иманта, когда столкнулись с поездом и погибли две девочки, многие люди задумались - а как с этим теперь жить машинисту поезда? С порталом Jauns.lv поделился опытом Марцис - под поезд, которым он управлял, дважды бросались самоубийцы.

"Я всё детство провёл рядом с железной дорогой. Повсюду, куда я ездил, рядом были рельсы - и дома, в Вецумниеки, и в гостях у дедушки и бабушки за Вецумниеки, и в Крустпилсе. Когда был маленьким, ходил смотреть. Конечно, с безопасного расстояния. Как-то это, очевидно, засело в уме. Вырос и понял - это для меня, свою цель я осуществил - выучился на машиниста поезда", - вспоминает он.

Путь к этой профессии долог - сам Марцис учился в Рижском училище железнодорожников (впоследствии стало техникумом и было объединено с Рижским государственным техникумом), сдавал множество экзаменов и зачётов. Потом нужно было отработать около 900 часов практики, затем снова экзамены и минимум год работы помощником машиниста.

"Когда ведёшь состав, свободных моментов немного. Непрерывно надо что-то делать, постоянно наблюдать за путями, показаниями приборов, осматривать состав. Не бывает такого, чтобы мы сидели в кабине и скучали. Во время поездки мы, например, обязаны проводить проверки тормозов", - описывает Марцис процесс работы.

В его практике было два происшествия с летальным исходом. "Они оба очень похожи - человек сознательно бросился под поезд. Первый случай был очень скоро - примерно на третий месяц после того, как меня повысили до машиниста. Это произошло на станции Зиемельблазма, днём. Второй случай был на станции Лоде, ночью".

"Оба раза поначалу казалось, что всё в порядке - человек около путей, я приближаюсь, сигналю ему, он на меня смотрит. Кажется, что он заметил поезд и осознаёт - надо отойти в сторону. Потом подъезжаю совсем близко, полтора-два шага... Не проходит и двух секунд, и он уже стоит на рельсах и... Ну да. Оба случая одинаковы.

Днём объект можно увидеть за километр, но в тот момент ты видишь только, что вблизи путей что-то есть, чего не должно быть. Тогда, как правило, ещё не разобрать - животное это, дерево или какое-то другое препятствие.

Реально увидеть, что это человек, можно за 500-600 метров днём, а ночью это расстояние как минимум наполовину меньше. Но и в случае этих 500-600 метров тормозной путь состава не даёт никаких шансов, не говоря уже о ночи... Торможение в таких случаях обязательно, но ясно, увы, что оно ничего не даст, потому что тормозной путь бывает длиной до километра.

Некоторое время после этих происшествий казалось, что чуть ли не у каждого второго что-то есть за душой, что он что-то запланировал. Было трудно начать снова доверять людям. Нужно заставить себя это преодолеть. Конечно, нет такого, что все, кого видишь из кабины, замышляют что-то такое сделать. Но некоторое время приходится провести, глядя на людей с подозрением.

Первый случай, можно сказать, поставил меня на паузу. Первые дня четыре я толком не мог ни поесть, ни поспать. Я всё время прокручивал в уме случившееся, искал другие варианты действий, которых фактически нет..."

На вопрос, может ли машинист сразу после такого случая приступить к работе снова, Марцис отвечает, что можно: "Но предлагают два отгула, пять дней в санатории, оплаченного психолога. Я два отгула использовал, но не санаторий. После этих двух дней мне самому хотелось опять на работу - снова в привычный ритм, чтобы ум занять чем-то, чтобы не сидеть, сжавшись в комок, и не размышлять всё время о том ужасе, который был".

Как должен действовать машинист после столкновения? Марцис отвечает, что всё чётко прописано: "Когда мы видим что-то подозрительное рядом с путями или на путях, мы должны дать непрерывный звуковой сигнал, сигналить прожектором - мало ли, вдруг человек не слышит. Если он по-прежнему не реагирует, на расстоянии полкилометра нужно начинать торможение.

Но я уже упоминал про тормозной путь - это как минимум километр, поэтому фактически дальше всё зависит от человека или от того, что происходит рядом с ним. Если он сам сойдёт с путей или кто-то его стянет, мы должны его задержать и передать Госполиции. Если убежит - дать сотрудникам полиции описание, как он выглядел и куда подался.

Если столкновения избежать не удалось, после остановки поезда надо сообщить диспетчеру участка имя и фамилию машиниста, данные о поезде, что и где произошло.

Потом - самое неприятное: надо идти смотреть, что с этим человеком произошло. Потом, когда находим человека, ну... Мы-то не можем определить, жив он или нет - это медики делают. А мы должны сообщить диспетчеру, который вызовет оперслужбы. Машинист должен выполнять распоряжения сотрудников полиции. Он обязан сообщить о столкновении и о наличии пострадавшего или погибшего".

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

