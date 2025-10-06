Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

«Кто останется здесь завтра?» Элксниньш опасается полного запустения Латгалии

Редакция PRESS 6 октября, 2025 08:05

Выбор редакции 0 комментариев

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" пост, в котором он подробно описывает недостатки недавно принятого Сеймом закона "О создании противомобильной инфраструктуры", принятый "спешно", по словам Элксниньша.

"75 депутатов “за”, 12 – “против”. Все поправки, предложенные депутатами от Латгалии, отклонены. Не помогло даже то, что среди них были представители правящей коалиции.

В двух словах, закон устанавливает особый порядок укрепления восточной границы Латвии. Он будет применяться для быстрого создания объектов в Алуксненском, Аугшдаугавском, Балвском, Краславском, Лудзенском и Смилтенском краях: противотанковые рвы, инженерные заграждения, склады для материалов и другие решения, призванные затруднить продвижение противника.

Даугавпилса в списке этих самоуправлений нет. Хотя в изначальной версии речь шла о 30-километровой зоне вдоль всей границы, и тогда наш город полностью попадал внутрь. Скандал в прямом эфире с министром обороны дал результат: ни один метр земли Даугавпилса не будет отчуждён или перекопан!

Но я не могу ограничиться только нашим городом. Я житель Латгалии и гражданин Латвии. Безопасность нужна, но безопасность без людей превращается в пустоту. Если не будет школ, больниц, рабочих мест, кто останется здесь завтра?

Согласно закону, около 2000 гектаров латгальской земли уйдут под инфраструктуру. Половина уже принадлежит государству и самоуправлениям, остальное — частные участки, которые будут отчуждаться за компенсацию. Список объектов засекречен, его не опубликуют. Каждый землевладелец узнает о решении лично. Что делать тому, кого “справедливая компенсация” не устроит — загадка.

И это не единственная проблема закона. Он откровенно сырой. В нём подробно расписаны рвы и заграждения, но нет ясности, что такое “справедливые компенсации” и главное — как будут развиваться люди и самоуправления приграничья.

Буквально одним абзацем в конце закона упомянуто: до июня 2026 года правительство представит Сейму план экономического роста и мер поддержки. Но это будет через год, накануне выборов. И далеко не факт, что нынешнее правительство вообще доживёт до этого срока.

Правящая коалиция давит на “срочность”, ведь речь идёт о Балтийской оборонной линии, согласованной странами Балтии и Польшей в январе 2024-го. Но у соседей эта линия выглядит иначе.

Польша строит “Восточный щит” (Tarcza Wschód) — заборы, датчики, доты, укрепления. Параллельно вкладывает миллионы в дороги, школы, медицину на востоке страны. Формула простая: щит + развитие. Людям дают ясный сигнал, что про них не забыли.

Эстония. Создает до 600 бункеров, склады, инженерные сооружения, противотанковые рвы. Но к этому добавляются прозрачно регламентируемые компенсации землевладельцам, а также упрощенный доступ к госпрограммам поддержки малого бизнеса в приграничных уездах. Чтобы предприниматели не убегали, а оставались и открывали рабочие места.

Литва. Укрепления на границе с Россией и Беларусью, оборонительные линии и инженерные сооружения. И одновременно – регламентируемые компенсации за землю; субсидии муниципалитетам на инфраструктуру (детские садики, дороги, медицина). И главное — Литва уже лоббирует, чтобы часть расходов пошла через фонды ЕС регионального развития.

А что у нас? Рвы и компенсации. Всё. С туманным обещанием когда-нибудь подготовить план поддержки.

Так быть не должно. Латгалия должна требовать:

• налоговых льгот жителям приграничья;
• программ для бизнеса с покрытием части расходов;
• инвестиций в дороги, школы и больницы;
• гарантий, что регион не превратится в пустыню.

Я не против линии обороны. Но вместе с рвами и бетоном должно строиться будущее. Иначе всё это бессмысленно.

… Анонсируя принятие законопроекта председатель ответственной комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис очень красиво сказал: “Если мы этого не сделаем, вряд ли нам это простят будущие поколения”. А я хочу некрасиво добавить от себя: если мы не создадим условия для жизни в Латгалии, то стыдиться будет не перед кем. Будущих поколений просто не будет..."

В комментариях пишут:

- И что нас, латгальцев, ждёт впереди? Как жить и развиваться? Такое ощущение,что идёт какая-то провокация народа. Знакомый "сценарий". Интересно, если бы правящие сидели бы рядом с границей, они приняли бы такой закон?

- Как будто в нынешней войне это что-то изменит - рвы, доты - это смешно.

- А у меня вообще есть ощущение, что Спрудс ведет подготовку к первой мировой войне. К Первой мировой войне. Дроны, Ракеты, авиационные бомбы, арт снаряды. От этого всего спасут рвы и заборы? Вообще министерство можно превратить в отличный источник питания. все засекретив. А кто посмел публично выражать сомнения, тот сразу рука Кремля. Шуваевс уже договорился до намеков на то, что националы у него рука Кремля, потому-что голосуют за отмену Стамбульской конвенции. Это, наверное, у "Прогрессивных" любимая партийная обзывалка и дразнилка. Кто с ними хоть раз в чем-то не согласился, тот сразу "Рука Кремля". Всю оппозицию парламентскую записали в "руки Кремля", да еще и партнеров по коалиции из ZZS туда же. Считай, во враги народа всех записали. Элксниньша, Шлесерса, Лембергса, Дзинтарса. Всех. Если начнут коней и мечи для армии закупать, то, значит, пошла подготовка к войне 19-ого века.

- Какой красивый край,его надо развивать для туризма, сколько там озёр, какие живут прекрасные люди, вот куда надо вкладывать деньги. Дай нам, боже, это понять.

- Очень правильно сказано, не будет развития и поддержки в стране - то и защищать будет некого, разве что тех 100 депутатов.

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:55 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 3 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 3 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 3 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 3 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 3 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 5 часов назад
Погода: ветер, ветер, ты — могуч…
Sfera.lv 5 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать