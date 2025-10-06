«Кто останется здесь завтра?» Элксниньш опасается полного запустения Латгалии

"75 депутатов “за”, 12 – “против”. Все поправки, предложенные депутатами от Латгалии, отклонены. Не помогло даже то, что среди них были представители правящей коалиции.

В двух словах, закон устанавливает особый порядок укрепления восточной границы Латвии. Он будет применяться для быстрого создания объектов в Алуксненском, Аугшдаугавском, Балвском, Краславском, Лудзенском и Смилтенском краях: противотанковые рвы, инженерные заграждения, склады для материалов и другие решения, призванные затруднить продвижение противника.

Даугавпилса в списке этих самоуправлений нет. Хотя в изначальной версии речь шла о 30-километровой зоне вдоль всей границы, и тогда наш город полностью попадал внутрь. Скандал в прямом эфире с министром обороны дал результат: ни один метр земли Даугавпилса не будет отчуждён или перекопан!

Но я не могу ограничиться только нашим городом. Я житель Латгалии и гражданин Латвии. Безопасность нужна, но безопасность без людей превращается в пустоту. Если не будет школ, больниц, рабочих мест, кто останется здесь завтра?

Согласно закону, около 2000 гектаров латгальской земли уйдут под инфраструктуру. Половина уже принадлежит государству и самоуправлениям, остальное — частные участки, которые будут отчуждаться за компенсацию. Список объектов засекречен, его не опубликуют. Каждый землевладелец узнает о решении лично. Что делать тому, кого “справедливая компенсация” не устроит — загадка.

И это не единственная проблема закона. Он откровенно сырой. В нём подробно расписаны рвы и заграждения, но нет ясности, что такое “справедливые компенсации” и главное — как будут развиваться люди и самоуправления приграничья.

Буквально одним абзацем в конце закона упомянуто: до июня 2026 года правительство представит Сейму план экономического роста и мер поддержки. Но это будет через год, накануне выборов. И далеко не факт, что нынешнее правительство вообще доживёт до этого срока.

Правящая коалиция давит на “срочность”, ведь речь идёт о Балтийской оборонной линии, согласованной странами Балтии и Польшей в январе 2024-го. Но у соседей эта линия выглядит иначе.

Польша строит “Восточный щит” (Tarcza Wschód) — заборы, датчики, доты, укрепления. Параллельно вкладывает миллионы в дороги, школы, медицину на востоке страны. Формула простая: щит + развитие. Людям дают ясный сигнал, что про них не забыли.

Эстония. Создает до 600 бункеров, склады, инженерные сооружения, противотанковые рвы. Но к этому добавляются прозрачно регламентируемые компенсации землевладельцам, а также упрощенный доступ к госпрограммам поддержки малого бизнеса в приграничных уездах. Чтобы предприниматели не убегали, а оставались и открывали рабочие места.

Литва. Укрепления на границе с Россией и Беларусью, оборонительные линии и инженерные сооружения. И одновременно – регламентируемые компенсации за землю; субсидии муниципалитетам на инфраструктуру (детские садики, дороги, медицина). И главное — Литва уже лоббирует, чтобы часть расходов пошла через фонды ЕС регионального развития.

А что у нас? Рвы и компенсации. Всё. С туманным обещанием когда-нибудь подготовить план поддержки.

Так быть не должно. Латгалия должна требовать:

• налоговых льгот жителям приграничья;

• программ для бизнеса с покрытием части расходов;

• инвестиций в дороги, школы и больницы;

• гарантий, что регион не превратится в пустыню.

Я не против линии обороны. Но вместе с рвами и бетоном должно строиться будущее. Иначе всё это бессмысленно.

… Анонсируя принятие законопроекта председатель ответственной комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис очень красиво сказал: “Если мы этого не сделаем, вряд ли нам это простят будущие поколения”. А я хочу некрасиво добавить от себя: если мы не создадим условия для жизни в Латгалии, то стыдиться будет не перед кем. Будущих поколений просто не будет..."

В комментариях пишут:

- И что нас, латгальцев, ждёт впереди? Как жить и развиваться? Такое ощущение,что идёт какая-то провокация народа. Знакомый "сценарий". Интересно, если бы правящие сидели бы рядом с границей, они приняли бы такой закон?

- Как будто в нынешней войне это что-то изменит - рвы, доты - это смешно.

- А у меня вообще есть ощущение, что Спрудс ведет подготовку к первой мировой войне. К Первой мировой войне. Дроны, Ракеты, авиационные бомбы, арт снаряды. От этого всего спасут рвы и заборы? Вообще министерство можно превратить в отличный источник питания. все засекретив. А кто посмел публично выражать сомнения, тот сразу рука Кремля. Шуваевс уже договорился до намеков на то, что националы у него рука Кремля, потому-что голосуют за отмену Стамбульской конвенции. Это, наверное, у "Прогрессивных" любимая партийная обзывалка и дразнилка. Кто с ними хоть раз в чем-то не согласился, тот сразу "Рука Кремля". Всю оппозицию парламентскую записали в "руки Кремля", да еще и партнеров по коалиции из ZZS туда же. Считай, во враги народа всех записали. Элксниньша, Шлесерса, Лембергса, Дзинтарса. Всех. Если начнут коней и мечи для армии закупать, то, значит, пошла подготовка к войне 19-ого века.

- Какой красивый край,его надо развивать для туризма, сколько там озёр, какие живут прекрасные люди, вот куда надо вкладывать деньги. Дай нам, боже, это понять.

- Очень правильно сказано, не будет развития и поддержки в стране - то и защищать будет некого, разве что тех 100 депутатов.