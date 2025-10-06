Привет из Голливуда: Потап презентовал новый клип Slavic Balagan

3 октября, украинский артист, шоумен и продюсер Потап представил новый релиз своего музыкального альтер-эго Slavic Balagan, на этот раз в рамках крайне неожиданной коллаборации. Танцевальный трек “Toma Toma” в стиле электронного фонка с элементами хип-хопа артист презентовал вместе с BEMAX - одним из самых прослушиваемых фонк-диджеев мира и автором целого направления ремиксовой эстетики TikTok.

Его ремикс на EL Gato Cats Dance в прошлом году собрал свыше 182 миллионов просмотров в YouTube и возглавил многочисленные чарты.

Клип на песню “Toma Toma” был создан при помощи искусственного интеллекта собственной студией Потапа MOZGI. AI, которая не так давно открыла свои двери не только в Барселоне, но и в США. Не изменяя фирменному ироническому подходу, артист высмеивает самую трендовую в онлайне тему brainrot TikTok - процесса, когда абсурдный, бессмысленный и навязчивый контент захватывает внимание и становится частью массового сознания.

В соцсетях мемы вроде «Балерина Капучино», «Тралалело Тралала» или «Бомбардиро Крокодило» уже стали символами эпохи - персонажами без логики, но с огромной вирусной силой.

В клипе Slavic Balagan Потап высмеивает эту эстетику через карикатурные версии мем-героев на фоне всеобщего карнавала - гипертрофированные и утрированные, как отражение хаоса, который сами и порождают.

Потап остается главным адептом новейших технологий на восточноевропейской сцене. Артист не только первым отказался от классических съёмок и выстроил целый музыкальный проект вокруг нейросетей, но и сумел успешно монетизировать эту отрасль.

Шоумен и продюсер признается, что работа с искусственным интеллектом для него не просто эксперимент, а стратегический выбор и цифровые технологии могут быть не просто вспомогательным инструментом, а полноценным творческим языком.