Привет из Голливуда: Потап презентовал новый клип Slavic Balagan

Редакция PRESS 6 октября, 2025 10:52

Потап презентовал новый клип Slavic Balagan, созданный компанией, которую артист недавно открыл в Голливуде. “Toma toma”: совместный трек с автором самых виральных ремиксов в истории TikTok, самая неожиданная коллаборация года: дуэтный трек с одним из самых известных фонк-диджеев мира.

3 октября, украинский артист, шоумен и продюсер Потап представил новый релиз своего музыкального альтер-эго Slavic Balagan, на этот раз в рамках крайне неожиданной коллаборации. Танцевальный трек “Toma Toma” в стиле электронного фонка с элементами хип-хопа артист презентовал вместе с BEMAX - одним из самых прослушиваемых фонк-диджеев мира и автором целого направления ремиксовой эстетики TikTok.

Его ремикс на EL Gato Cats Dance в прошлом году собрал свыше 182 миллионов просмотров в YouTube и возглавил многочисленные чарты.

Клип на песню “Toma Toma” был создан при помощи искусственного интеллекта собственной студией Потапа MOZGI. AI, которая не так давно открыла свои двери не только в Барселоне, но и в США. Не изменяя фирменному ироническому подходу, артист высмеивает самую трендовую в онлайне тему brainrot TikTok - процесса, когда абсурдный, бессмысленный и навязчивый контент захватывает внимание и становится частью массового сознания.

В соцсетях мемы вроде «Балерина Капучино», «Тралалело Тралала» или «Бомбардиро Крокодило» уже стали символами эпохи - персонажами без логики, но с огромной вирусной силой.

В клипе Slavic Balagan Потап высмеивает эту эстетику через карикатурные версии мем-героев на фоне всеобщего карнавала - гипертрофированные и утрированные, как отражение хаоса, который сами и порождают.

Потап остается главным адептом новейших технологий на восточноевропейской сцене. Артист не только первым отказался от классических съёмок и выстроил целый музыкальный проект вокруг нейросетей, но и сумел успешно монетизировать эту отрасль.

Шоумен и продюсер признается, что работа с искусственным интеллектом для него не просто эксперимент, а стратегический выбор и цифровые технологии могут быть не просто вспомогательным инструментом, а полноценным творческим языком.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

