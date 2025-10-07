В центре Риги за баснословные деньги продаётся трёшка: за что просят миллион? ФОТО

Дом был спроектирован архитектором Рудольфом Филипом Донбергом в 1911 году и недавно полностью отреставрирован при поддержке Рижской думы.

Квартира отличается просторными и светлыми помещениями, тремя изолированными спальнями, гостиной с высокими потолками и современной кухней с островом. Здесь также есть две ванные комнаты, гардеробная, зимний сад, а изысканная терраса позволяет насладиться тишиной в самом центре города.

Фотогалерея 1 из 11 2 из 11 3 из 11 4 из 11 5 из 11 6 из 11 7 из 11 8 из 11 9 из 11 10 из 11 11 из 11

Во время реновации были заменены все инженерные коммуникации, установлена индивидуальная газовая система отопления и лифт. По словам владельцев, это не просто жильё, а «символ стиля и гармонии» — сочетание исторической архитектуры, изысканного дизайна и современного комфорта. К тому же покупка квартиры даёт право на получение вида на жительство в Латвии.

Напомним, что в Латвии с 3 июля 2025 года вступил в силу закон, запрещающий гражданам России и Белоруссии покупать недвижимость в стране, но это не отмена программы ВНЖ за недвижимость в целом, а лишь ограничение для граждан этих стран. Иностранцы, не являющиеся гражданами РФ или Беларуси, по-прежнему могут приобрести недвижимость и, в зависимости от стоимости объекта, претендовать на вид на жительство (ВНЖ).