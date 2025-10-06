Александр Дюма — один из величайших французских писателей XIX века, автор бессмертных романов о свободе, чести и вере в справедливость. Его Граф Монте-Кристо — это история человека, которого система лишила всего, но он смог подняться и вернуть себе достоинство. В этом романе Дюма показал, что истинная сила — не во власти и деньгах, а в вере, стойкости и умении прощать. Его произведения вдохновляют людей по всему миру уже почти два века, напоминая, что ни одна тюрьма не может заключить дух человека.

Сегодня, когда в Латвии книги становятся недоступными, это выглядит как символический повтор судьбы Графа Монте-Кристо: общество заключают в культурную тюрьму. Повышая НДС на книги, государство ограничивает доступ к идеям о свободе и справедливости. Это не экономическая реформа — это акт против культуры.