Добровольцы в Резекне возобновят поиски пропавшей 15 лет назад девочки

Редакция PRESS 6 октября, 2025 17:22

ЧП и криминал 0 комментариев

Facebook

15 лет назад в Резекне пропала 9-летняя Кристине Волкова, по предварительной информации она утонула, но тело так и не нашли. Волонтерская организация Bezvests.lv по просьбе матери девочки возобновит поиски.

После тщательного анализа материалов и изучения особенностей реки организация «Bezvests.lv» решила подключиться к расследованию. Организация призывает людей помочь в поисках и оказать поддержку.

«Мы занимаемся поиском пропавших людей уже 15 лет. За это время мы организовали более 2000 поисковых операций и накопили достаточный опыт, чтобы оценить это дело как имеющее шансы на успех. Мы будем участвовать в поисках собственными силами — на воде, под водой и на суше. Однако территория очень обширная, поэтому нам также необходима помощь добровольцев», — говорится в заявлении организации.

В то же время организация заявляет, что понимает, насколько сложным является этот случай и сколько лет прошло, но считает, что «важно сделать все возможное, чтобы положить конец этой истории и положить конец многолетним страданиям и неопределенности для семьи».

Кристине Волкова, 2001 года рождения, пропала 26 марта недалеко от моста через реку Резекне. Девочка, вероятно, шла по берегу реки и по неизвестной причине упала в воду. На ней были белая ветровка, чёрные брюки, красные зимние сапоги и белая шапка.

Для этого организация создала отдельную группу в Telegram «Kristīnes meklējumi».

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

