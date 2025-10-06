Добровольцы в Резекне возобновят поиски пропавшей 15 лет назад девочки

После тщательного анализа материалов и изучения особенностей реки организация «Bezvests.lv» решила подключиться к расследованию. Организация призывает людей помочь в поисках и оказать поддержку.

«Мы занимаемся поиском пропавших людей уже 15 лет. За это время мы организовали более 2000 поисковых операций и накопили достаточный опыт, чтобы оценить это дело как имеющее шансы на успех. Мы будем участвовать в поисках собственными силами — на воде, под водой и на суше. Однако территория очень обширная, поэтому нам также необходима помощь добровольцев», — говорится в заявлении организации.

В то же время организация заявляет, что понимает, насколько сложным является этот случай и сколько лет прошло, но считает, что «важно сделать все возможное, чтобы положить конец этой истории и положить конец многолетним страданиям и неопределенности для семьи».

Кристине Волкова, 2001 года рождения, пропала 26 марта недалеко от моста через реку Резекне. Девочка, вероятно, шла по берегу реки и по неизвестной причине упала в воду. На ней были белая ветровка, чёрные брюки, красные зимние сапоги и белая шапка.

Для этого организация создала отдельную группу в Telegram «Kristīnes meklējumi».