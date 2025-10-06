Bolt Drive закрывает работу по Латвии на зиму: в каких городах

Компания поясняет, что изменения в зонах действия совместных перевозок по всей Латвии вносятся с целью повышения эффективности обслуживания и адаптации ресурсов к сезонным тенденциям.

Ранее, с 1 октября, «Bolt Drive» сократил свою операционную территорию в Юрмале, Марупе, Яунмарупе, Адажи, Елгаве, Озолниеки, Олайне, Яунолайне, Огре, Икшкиле, Саласпилсе, Кекаве, Сигулде, Бабите и Пинки.

Компания Bolt была основана в Эстонии в 2013 году Маркусом Виллигом, которому в настоящее время принадлежит 15,49% капитала компании. Группа состоит из нескольких десятков компаний, материнская компания которых, Bolt Technology, владеет правами интеллектуальной собственности на все приложения Bolt. Большая часть научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с интеллектуальной собственностью, проводится в Эстонии.