«Европа страдает»: но победитель на выборах в Чехии Бабиш пообещал не изменять ей

Редакция PRESS 6 октября, 2025 14:08

Мир 0 комментариев

Победившая на субботних выборах в Чехии правая партия ANO начала коалиционные переговоры. Её лидер Андрей Бабиш обещает, что новое правительство сохранит проевропейский курс.

Бывший премьер-министр Чехии миллиардер Андрей Бабиш пообещал, что новое правительство сохранит "проевропейский и пронатовский курс". Такое заявление он сделал после того, как его правопопулистская партия ANO ("Акция недовольных граждан") победила на парламентских выборах.

Выступая перед журналистами в воскресенье, он напомнил, что уже возглавлял кабинет министров, который "показывал высокие результаты", будучи "надёжным партнёром ЕС". Политик заверил, что его движение, начавшее коалиционные переговоры с другими правыми партиями, состоит из "патриотов Европы".

"Мы хотим победить на следующих выборах, потому что Европа страдает. Европа больше не компетентна. Она не выдерживает конкуренции", - сказал Бабиш.

В субботу партия ANO победила на парламентских выборах, набрав 34,5 % голосов и получив 80 мандатов в 200-местном парламенте. У консервативного блока "Вместе" действующего премьер-министра Петра Фиалы второй результат, 23,2%.

Партия "Свобода и прямая демократия", известная своей антииммигрантской риторикой, получила 7,9 %, а новая правая группа, называющая себя "Автомобилисты", - 6,8 %.

Бабиш надеется, что ему удастся сформировать однопартийное правительство. Политологи утверждают, что ANO не может рассчитывать на правительственное большинство, и ей придётся объединить усилия с другими партиями.

Если же она захочет править в одиночку, то новому кабинету меньшинства понадобится как минимум поддержка СПД и "Автомобилистов" - для получения вотума доверия в парламенте страны.

В прошлом году Бабиш объединил усилия со своим союзником, венгерским премьером Виктором Орбаном для создания нового альянса в Европарламенте - "Патриоты за Европу", представляющего правые и ультраправые группы. Это ознаменовало значительный сдвиг во взглядах чешского политика, который до того состоял в либеральной группе Renew ("Обновление").

Впрочем, после победы на выборах Андрей Бабиш попытался опровергнуть "негативную информацию, распространяемую за рубежом", о приписываемом ANO евроскептицизме.

"В конце концов, я был премьер-министром, и наша ориентация была ясна. Я просто обеспокоен тем, что Европа должна функционировать, потому что её экономическое развитие идёт не в правильном направлении".

Свою предвыборную кампанию миллиардер строил на тезисе о превалировании внутренних проблем Чехии над международными, включая российское вторжение в Украину. Например, Бабиш обещал прекратить реализацию инициированной Чехией программы военной помощи Украине, в рамках которой артиллерийские снаряды для неё приобретаются на рынках за пределами ЕС. Он считает, что боеприпасы для ВСУ должны поставлять исключительно через НАТО.

Бабиш также выступил против обязательства стран блока по увеличению расходов на оборону и раскритиковал сделку по покупке 24 американских истребителей F-35.

Президент Петр Павел, который будет назначать нового премьер-министра, сказал, что сохранение сильной позиции в пользу ЕС и НАТО имеет решающее значение при формировании нового правительства.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

