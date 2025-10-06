«Европа страдает»: но победитель на выборах в Чехии Бабиш пообещал не изменять ей

Бывший премьер-министр Чехии миллиардер Андрей Бабиш пообещал, что новое правительство сохранит "проевропейский и пронатовский курс". Такое заявление он сделал после того, как его правопопулистская партия ANO ("Акция недовольных граждан") победила на парламентских выборах.

Выступая перед журналистами в воскресенье, он напомнил, что уже возглавлял кабинет министров, который "показывал высокие результаты", будучи "надёжным партнёром ЕС". Политик заверил, что его движение, начавшее коалиционные переговоры с другими правыми партиями, состоит из "патриотов Европы".

"Мы хотим победить на следующих выборах, потому что Европа страдает. Европа больше не компетентна. Она не выдерживает конкуренции", - сказал Бабиш.

В субботу партия ANO победила на парламентских выборах, набрав 34,5 % голосов и получив 80 мандатов в 200-местном парламенте. У консервативного блока "Вместе" действующего премьер-министра Петра Фиалы второй результат, 23,2%.

Партия "Свобода и прямая демократия", известная своей антииммигрантской риторикой, получила 7,9 %, а новая правая группа, называющая себя "Автомобилисты", - 6,8 %.

Бабиш надеется, что ему удастся сформировать однопартийное правительство. Политологи утверждают, что ANO не может рассчитывать на правительственное большинство, и ей придётся объединить усилия с другими партиями.

Если же она захочет править в одиночку, то новому кабинету меньшинства понадобится как минимум поддержка СПД и "Автомобилистов" - для получения вотума доверия в парламенте страны.

В прошлом году Бабиш объединил усилия со своим союзником, венгерским премьером Виктором Орбаном для создания нового альянса в Европарламенте - "Патриоты за Европу", представляющего правые и ультраправые группы. Это ознаменовало значительный сдвиг во взглядах чешского политика, который до того состоял в либеральной группе Renew ("Обновление").

Впрочем, после победы на выборах Андрей Бабиш попытался опровергнуть "негативную информацию, распространяемую за рубежом", о приписываемом ANO евроскептицизме.

"В конце концов, я был премьер-министром, и наша ориентация была ясна. Я просто обеспокоен тем, что Европа должна функционировать, потому что её экономическое развитие идёт не в правильном направлении".

Свою предвыборную кампанию миллиардер строил на тезисе о превалировании внутренних проблем Чехии над международными, включая российское вторжение в Украину. Например, Бабиш обещал прекратить реализацию инициированной Чехией программы военной помощи Украине, в рамках которой артиллерийские снаряды для неё приобретаются на рынках за пределами ЕС. Он считает, что боеприпасы для ВСУ должны поставлять исключительно через НАТО.

Бабиш также выступил против обязательства стран блока по увеличению расходов на оборону и раскритиковал сделку по покупке 24 американских истребителей F-35.

Президент Петр Павел, который будет назначать нового премьер-министра, сказал, что сохранение сильной позиции в пользу ЕС и НАТО имеет решающее значение при формировании нового правительства.