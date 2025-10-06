Латвия стала наблюдателем в совбезе ООН

Это подготовительная фаза перед началом полноценного членства с 1 января 2026 года. 2 января в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоится церемония смены флагов у зала заседаний Совета Безопасности, символизирующая начало полномочий новых стран.

Латвия была избрана в Совет Безопасности ООН 3 июня - за ее кандидатуру проголосовали 178 из 188 государств-членов организации. Срок полномочий Латвии составит два года - с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года.

Как сообщает МИД, в рамках подготовки к членству дипломатическая служба в ближайшие недели проведет моделирование полноценного участия в работе Совета Безопасности. Это позволит проверить и усовершенствовать и содержательную, и техническую готовность, чтобы с 2026 года Латвия могла сразу полноценно включиться в работу.

В настоящее время латвийские дипломаты в Нью-Йорке и Риге проходят интенсивное обучение по повестке дня Совета Безопасности ООН, осваивая процедуры принятия решений и практические аспекты работы. Представители Латвии также активно сотрудничают с представителями других стран-членов совета, структурами секретариата ООН, международными аналитическими центрами и гуманитарными организациями, чтобы углубить экспертные знания и укрепить профессиональный потенциал.

Как подчеркивает МИД, участие в Совете Безопасности ООН даст Латвии возможность напрямую влиять на процессы, касающиеся международной безопасности и верховенства права, особое внимание уделяя агрессии России против Украины. Главная цель Латвии в работе совета - укрепление своей безопасности через защиту суверенитета Украины, разоблачение российской дезинформации и преступлений, содействие экономическим интересам страны.