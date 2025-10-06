Водитель квадрицикла погиб в поле в Курземе

ДТП с погибшим произошло в Курземском регионе. Около 8:40 в Государственную полицию поступила информация о том, что в Пилтенской волости Вентспилсского края рядом с дорогой Вентспилс-Пилтене в поле при невыясненных обстоятельствах перевернулся квадрицикл, в результате чего водитель погиб. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

В целом за сутки зарегистрированы 74 аварии. Среди пострадавших был один пешеход.

Три водителя в воскресенье были задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Во всех случаях водители привлечены к административной ответственности.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 497 протоколов, в том числе 240 за превышение допустимой скорости.

