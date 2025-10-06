Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дай денег медикам! Под Абу Мери зашаталось кресло

Редакция PRESS 6 октября, 2025 16:06

Новости Латвии 0 комментариев

Одним из следующих шагов Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) в знак недовольства неспособностью увеличить финансирование для зарплат медиков может стать выражение недоверия министру здравоохранения Хосаму Абу Мери ("Новое Единство"), сообщили агентству ЛЕТА в профсоюзе.

Конкретные решения ЛПРЗСУ примет после заседания примирительной комиссии с Министерством здравоохранения, которое состоится 21 октября.

Профсоюз требует с 1 января 2026 года увеличить среднюю зарплату медицинских работников на 13,5%, а сотрудников учреждений здравоохранения, не являющихся медицинским персоналом, - на 120 евро. Это потребует в бюджете дополнительно 133 млн евро.

На первом заседании примирительной комиссии профсоюз призывал Минздрав направить Кабинету министров запрос о дополнительном финансировании и предложил отложить продолжение переговоров до получения ответа от правительства. На втором заседании примирительной комиссии Минздрав сообщил, что запрос правительству направлять не будет. Вместо этого министерство предложило профсоюзу вместе подать запрос о повышении зарплат при разработке проекта бюджета на 2027 год.

Профсоюз считает, что Минздрав игнорирует рекомендации Европейской комиссии о том, что в этом году Латвия должна обеспечить значительное дополнительное финансирование не только для обороны, но и для здравоохранения.

Как указал ЛПРЗСУ, ни в этом, ни в 2026 году государство не планирует повышать зарплаты работникам здравоохранения, хотя их конкурентоспособность упала до уровня 2020 года. Это грозит ускоренным оттоком специалистов из государственного сектора, где дефицит кадров и так критически высок.

Представитель Минздрава Барбара Алите сообщила агентству ЛЕТА, что министерство на переговорах предлагало искать решения по увеличению зарплат медиков в бюджете 2027 года. На переговорах стороны не договорились об использовании предусмотренного законом метода примирения. Профсоюз сообщил министерству, что воспользуется правом защищать свои коллективные интересы.

Министр здравоохранения ранее заявил, что средств в бюджете на выполнение требований профсоюза нет.

В бюджете на следующий год для здравоохранения предусмотрено дополнительно 34,5 млн евро, и большая часть этих средств будет направлена на улучшение охраны здоровья матери и ребенка.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

