Дай денег медикам! Под Абу Мери зашаталось кресло

Конкретные решения ЛПРЗСУ примет после заседания примирительной комиссии с Министерством здравоохранения, которое состоится 21 октября.

Профсоюз требует с 1 января 2026 года увеличить среднюю зарплату медицинских работников на 13,5%, а сотрудников учреждений здравоохранения, не являющихся медицинским персоналом, - на 120 евро. Это потребует в бюджете дополнительно 133 млн евро.

На первом заседании примирительной комиссии профсоюз призывал Минздрав направить Кабинету министров запрос о дополнительном финансировании и предложил отложить продолжение переговоров до получения ответа от правительства. На втором заседании примирительной комиссии Минздрав сообщил, что запрос правительству направлять не будет. Вместо этого министерство предложило профсоюзу вместе подать запрос о повышении зарплат при разработке проекта бюджета на 2027 год.

Профсоюз считает, что Минздрав игнорирует рекомендации Европейской комиссии о том, что в этом году Латвия должна обеспечить значительное дополнительное финансирование не только для обороны, но и для здравоохранения.

Как указал ЛПРЗСУ, ни в этом, ни в 2026 году государство не планирует повышать зарплаты работникам здравоохранения, хотя их конкурентоспособность упала до уровня 2020 года. Это грозит ускоренным оттоком специалистов из государственного сектора, где дефицит кадров и так критически высок.

Представитель Минздрава Барбара Алите сообщила агентству ЛЕТА, что министерство на переговорах предлагало искать решения по увеличению зарплат медиков в бюджете 2027 года. На переговорах стороны не договорились об использовании предусмотренного законом метода примирения. Профсоюз сообщил министерству, что воспользуется правом защищать свои коллективные интересы.

Министр здравоохранения ранее заявил, что средств в бюджете на выполнение требований профсоюза нет.

В бюджете на следующий год для здравоохранения предусмотрено дополнительно 34,5 млн евро, и большая часть этих средств будет направлена на улучшение охраны здоровья матери и ребенка.