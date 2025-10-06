Антуан де Сент-Экзюпери — писатель, философ и лётчик, автор одной из самых читаемых книг XX века — Маленький принц. Это произведение стало универсальным посланием человечеству о добре, любви и ответственности за ближнего. Экзюпери писал во время войны, веря, что даже в хаосе человек обязан оставаться человеком. Его слова о дружбе, заботе и внутренней чистоте стали символом гуманизма и человечности.

Когда государство делает такие книги недоступными, оно словно стирает с лица культуры идеи добра и понимания. Повышение НДС — это не просто налог, это барьер между человеком и смыслом. Латвия не просто отказывается от Экзюпери — она отказывается от человечности.