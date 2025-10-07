Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Уловка на парковке у магазина: за 10 минут рижанка заплатит 75 евро

7 октября, 2025

TV3

Рижанка Кристине живет и работает в Кенгарагсе. Этим летом, в одно июльское утро, около семи часов перед работой она заехала на стоянку у ближайшего магазина, чтобы купить кофе и забрать посылку из пакомата, сообщае программа "Bez Tabu".

В начале сентября Кристине получила штраф за то, что не оплатила парковку у магазина “Mego” на улице Прушу. Женщина недоумевает, почему ей назначен штраф, ведь на размещённых на стоянке знаках указано, что для посетителей магазина первый час — бесплатный. По её словам, она провела там всего около десяти минут.

Более того, ничего не зная о штрафе, в августе она ещё дважды останавливалась на этой стоянке на несколько минут перед работой. В итоге Кристине придётся заплатить в общей сложности 75 евро.

Журналисты связались с управляющей компанией парковки, чтобы выяснить, почему Кристине получила штраф. Представитель компании отказался комментировать ситуацию лично, но прислал письменный ответ.

В ответе поясняется, что бесплатная парковка на один час действует только во время работы магазина. В остальное время стоянка считается платной зоной с момента въезда, и оплату необходимо начать в течение 5 минут через приложение Mobilly или с помощью SMS на номер 1859. В противном случае, согласно правилам стоянки, выписывается договорной штраф.

Тем не менее управляющая компания отмечает, что на другой табличке действительно указаны правила стоянки, однако журналисты передачи Bez Tabu убедились, что текст на ней напечатан очень мелким шрифтом. Именно поэтому юрист Ивар Казакс поясняет, что, к сожалению, Кристине не сможет обжаловать штраф.

21:35 21.10.2025
«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

