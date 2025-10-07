Уловка на парковке у магазина: за 10 минут рижанка заплатит 75 евро

В начале сентября Кристине получила штраф за то, что не оплатила парковку у магазина “Mego” на улице Прушу. Женщина недоумевает, почему ей назначен штраф, ведь на размещённых на стоянке знаках указано, что для посетителей магазина первый час — бесплатный. По её словам, она провела там всего около десяти минут.

Более того, ничего не зная о штрафе, в августе она ещё дважды останавливалась на этой стоянке на несколько минут перед работой. В итоге Кристине придётся заплатить в общей сложности 75 евро.

Журналисты связались с управляющей компанией парковки, чтобы выяснить, почему Кристине получила штраф. Представитель компании отказался комментировать ситуацию лично, но прислал письменный ответ.

В ответе поясняется, что бесплатная парковка на один час действует только во время работы магазина. В остальное время стоянка считается платной зоной с момента въезда, и оплату необходимо начать в течение 5 минут через приложение Mobilly или с помощью SMS на номер 1859. В противном случае, согласно правилам стоянки, выписывается договорной штраф.

Тем не менее управляющая компания отмечает, что на другой табличке действительно указаны правила стоянки, однако журналисты передачи Bez Tabu убедились, что текст на ней напечатан очень мелким шрифтом. Именно поэтому юрист Ивар Казакс поясняет, что, к сожалению, Кристине не сможет обжаловать штраф.