Кто кого? Акционеры Rīgas siltums не подчинились министру экономики

Минэкономики предложило освободить от должности председателя совета Евгения Белезяка и его заместителя Гатиса Сниедзиньша. Валайнис отметил, что Минэкономики вновь внесет предложении об увольнении совета компании. В совете предприятия также работают члены совета Мартиньш Лаздовскис, Артур Вейцс и Матис Паэгле. Как сообщалось, Минэкономики потребовало созвать собрание акционеров с целью уволить членов совета "Rīgas siltums".

В Минэкономики считают, что совет "Rīgas siltums" не проявил достаточной инициативы в решении вопроса о неповышении тарифов на тепло.

Минэкономики ожидает от руководства предприятия разработки и внедрения программы по повышению эффективности деятельности, разработки и реализации долгосрочного плана по развитию инфраструктуры и плана долгосрочной динамики тарифов.