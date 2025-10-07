Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

«Чем занимались весь август?» Общество недовольно ситуацией в школах

Редакция PRESS 7 октября, 2025 08:35

Новости Латвии 0 комментариев

Общество выражает недоумение по поводу ситуации в школах — если раньше расписания уроков и графики консультаций были готовы уже в августе, то в этом году часть учеников всё ещё не знает, чего ожидать. Задержка вызывает неопределённость и тревогу как у школьников, так и у родителей.

Пользователь социальной сети X с ником @MagnaLunaCarta выражает своё возмущение:
«Уже октябрь! Октябрь, Карл, а школа говорит: “нет, график консультаций ещё не готов”. Я понимаю, учителя, много работы, устали… но чем вы занимались весь август?! Расписание уроков, окончательное, тоже ещё не готово. Нужно согласовать! С кем? Почему это нельзя было сделать к сентябрю?»

Пользователь с псевдонимом @realaGrutniecība добавляет:
«С каждым таким сообщением вижу ещё один веский повод платить за частную школу, где всё, абсолютно всё, было согласовано за неделю до 1 сентября».

Мара считает, что учителя в этой ситуации ни при чём:
«Это не зависит от учителей. Они узнали всего несколько дней назад, сколько часов будет оплачено. Вы же не хотите, чтобы мы работали бесплатно? Иногда такое возможно, но такие неоплачиваемые занятия нельзя включать в расписание».

Анете поясняет ситуацию:
«Только 30 сентября были распределены государственные целевые субсидии школам. Это означает, что у школ наконец есть точное понимание, сколько денег пойдёт на зарплаты учителей. И только после этого можно рассчитать — сколько контактных часов и консультаций школа сможет предложить».

В дискуссию также включается одна из учительниц:
«Я работаю в двух школах. В одной — расписание готово быстрее, в другой — чуть позже, но графики консультаций есть. Вторая школа всё ещё не имеет расписания по двум предметам, так как не найдены учителя, но я держусь, как скала, потому что неделя практически полностью загружена. Но дефицит учителей сильно сказывается на тех, кто уже работает».

Эксперты Государственной службы качества образования (IKVD) поясняют:
«Расписание занятий по учебным предметам (курсам) является одним из обязательных документов для организации педагогического процесса в общеобразовательной школе. Однако учебное заведение имеет право самостоятельно определять период составления расписания — на неделю, месяц, семестр или год.

Следует учитывать, что создание и изменения расписания зависят от множества факторов, включая доступность преподавателей и помещений. Поэтому по объективным причинам, например, при внезапной болезни учителя, допустимы оперативные изменения в расписании».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:45 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
Число получателей родительского пособия сократилось, но выплаты выросли
Bitnews.lv 2 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 3 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 3 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 4 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 6 часов назад

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать