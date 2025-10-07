«Чем занимались весь август?» Общество недовольно ситуацией в школах

Пользователь социальной сети X с ником @MagnaLunaCarta выражает своё возмущение:

«Уже октябрь! Октябрь, Карл, а школа говорит: “нет, график консультаций ещё не готов”. Я понимаю, учителя, много работы, устали… но чем вы занимались весь август?! Расписание уроков, окончательное, тоже ещё не готово. Нужно согласовать! С кем? Почему это нельзя было сделать к сентябрю?»

Пользователь с псевдонимом @realaGrutniecība добавляет:

«С каждым таким сообщением вижу ещё один веский повод платить за частную школу, где всё, абсолютно всё, было согласовано за неделю до 1 сентября».

Мара считает, что учителя в этой ситуации ни при чём:

«Это не зависит от учителей. Они узнали всего несколько дней назад, сколько часов будет оплачено. Вы же не хотите, чтобы мы работали бесплатно? Иногда такое возможно, но такие неоплачиваемые занятия нельзя включать в расписание».

Анете поясняет ситуацию:

«Только 30 сентября были распределены государственные целевые субсидии школам. Это означает, что у школ наконец есть точное понимание, сколько денег пойдёт на зарплаты учителей. И только после этого можно рассчитать — сколько контактных часов и консультаций школа сможет предложить».

В дискуссию также включается одна из учительниц:

«Я работаю в двух школах. В одной — расписание готово быстрее, в другой — чуть позже, но графики консультаций есть. Вторая школа всё ещё не имеет расписания по двум предметам, так как не найдены учителя, но я держусь, как скала, потому что неделя практически полностью загружена. Но дефицит учителей сильно сказывается на тех, кто уже работает».

Эксперты Государственной службы качества образования (IKVD) поясняют:

«Расписание занятий по учебным предметам (курсам) является одним из обязательных документов для организации педагогического процесса в общеобразовательной школе. Однако учебное заведение имеет право самостоятельно определять период составления расписания — на неделю, месяц, семестр или год.

Следует учитывать, что создание и изменения расписания зависят от множества факторов, включая доступность преподавателей и помещений. Поэтому по объективным причинам, например, при внезапной болезни учителя, допустимы оперативные изменения в расписании».