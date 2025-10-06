Происходит не судебный процесс, а явный политический наезд. Предпринимательская деятельность в Риге «приостанавливается» не по решению суда, а через PTAC, который действует по поручению мэра.

Неужели PTAC — учреждение, существование и зарплаты которого финансируются такими компаниями, как «Ride», и всеми нами, налогоплательщиками, — стало политическим инструментом для демонстрации дееспособности мэра?

Создается абсурдная ситуация — трагедия произошла у железнодорожных путей, где муниципалитет в течение многих лет не обеспечил физических барьеров или препятствий, которые затрудняли бы доступ к рельсам.

Но о проблемах инфраструктуры мэр молчит. Вместо этого уничтожается частный бизнес — компания, которая работает в Балтии на деньги латвийских инвесторов.

Всегда и во всем виноват предприниматель! Настоящая же причина, скорее всего, заключается в желании мэра продемонстрировать хоть какую-то «дееспособность», сыграть на публику.

На деле это столь же «идиотское» решение, как запретить ездить по Риге автомобилям какой-то фирмы, потому что их водители чаще всего попадают в ДТП. Опасный прецедент: а какая компания будет следующей, которую загнобят, просто чтобы повысить свой политический капитал?"