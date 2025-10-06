Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вместо признания cвоих ошибок, мэр гнобит частный бизнес: Pietiek о трагедии в Иманте

Редакция PRESS 6 октября, 2025 14:11

Латышские СМИ 0 комментариев

LETA

Призыв мэра Риги Виестура Клейнбергса (Прогрессивные) к Центру защиты прав потребителей (PTAC) приостановить услуги прокатчика скутеров «Ride Mobility» после трагического происшествия в Иманте — это не просто попытка обеспечить безопасность. Это беспрецедентный сигнал о том, как управляется бизнес-среда в Риге, напоминающий о методах «в стиле 1990-х», пишет Вилор Эйхманис на портале Pietiek.com.

Происходит не судебный процесс, а явный политический наезд. Предпринимательская деятельность в Риге «приостанавливается» не по решению суда, а через PTAC, который действует по поручению мэра.

Неужели PTAC — учреждение, существование и зарплаты которого финансируются такими компаниями, как «Ride», и всеми нами, налогоплательщиками, — стало политическим инструментом для демонстрации дееспособности мэра?

Создается абсурдная ситуация — трагедия произошла у железнодорожных путей, где муниципалитет в течение многих лет не обеспечил физических барьеров или препятствий, которые затрудняли бы доступ к рельсам.

Но о проблемах инфраструктуры мэр молчит. Вместо этого уничтожается частный бизнес — компания, которая работает в Балтии на деньги латвийских инвесторов.

Всегда и во всем виноват предприниматель! Настоящая же причина, скорее всего, заключается в желании мэра продемонстрировать хоть какую-то «дееспособность», сыграть на публику.

На деле это столь же «идиотское» решение, как запретить ездить по Риге автомобилям какой-то фирмы, потому что их водители чаще всего попадают в ДТП. Опасный прецедент: а какая компания будет следующей, которую загнобят, просто чтобы повысить свой политический капитал?"

 

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

