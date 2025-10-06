Глава сети магазинов: наценка в торговле должна быть ещё больше

Он признал, что ложку дёгтя во всё это добавляют всяческие новые правила и ограничения - начиная с тароматов и заканчивая ограничениями на торговлю алкоголем. "Всё это создаёт отрицательное впечатление, плюс ещё то, что многие СМИ обращают внимание на огромные наценки, цены, и во всём виноват хозяин магазина", - заявил Окманис.

Бизнесмен считает, что эти наценки не так уж велики, а при небольших оборотах наценка должна быть ещё больше. Но тогда снова встаёт вопрос - а захотят ли покупатели ходить в такой магазин? Окманис добавил, что "сейчас на возу навалено столько всего, что люди устают". "Мрут как мухи", по его мнению, скорее крылатая фраза, на самом деле всё не так уж страшно.

Однако каждый раз, когда происходят какие-то "резкие движения", появляются люди, в том числе и хозяева магазинов, которые предпочитают покончить с этим делом. Так бывает в любом бизнесе. Это для них своего рода оправдание - теперь я уже не потяну, потому что надо покупать новые кассовые системы, компьютеры, ценники и так далее. Это самооправдание - мол, теперь я могу закрыть магазин. В основном это так происходит, пояснил Окманис.