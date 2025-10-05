«Откуда они знают, кому звонить?» В сети дискутируют о мошенниках

Вот и Юрис в соцсети "Х" высказал свои раздумья по этому поводу: "Известие о том, что за восемь месяцев нынешнего года у населения выманили уже 13 миллионов евро, наводит на различные вопросы: откуда такие деньги у населения? Откуда эти мошенники знают, кого обобрать? И как ты смог заполучить так много лишних бабок, если ты такой тупой, что дал себя обжулить?"

И вот что ему отвечают:

- Самый интересный из всех этих вопросов - откуда знают, кому звонить? Чтобы всё удалось, надо позвонить дураку, у которого есть деньги, дураков несравнимо больше, чем дураков с деньгами.... Успешнее было бы звонить, если одна величина уже известна - деньги есть.

- Мне сегодня со словенского номера позвонила говорящая по-русски Анна из Latvenergo. Мне трудно представить, как она могла бы мне зубы заговорить, чтобы мне пришлось что-то заплатить. Но тем, кому труднее с государственным языком, приятно, что кто-то звонит и помогает наладить коммунальные проблемы.

- У маминой подруги выманили более 100 тысяч. У неё было немного свободных денег, но она заложила и продала имущество, которое либо получила в наследство, либо купила на заработанное за годы за границей.

- Что значит "такие деньги у населения"? Ведь не у каждого 13 миллионов выманили. От всех вместе набралось.

- Так у нас эти секретари министерств в год получают около 150 тысяч евро... Вы думаете, что они там дико интеллектуально одарённые? Там IQ, поди, равен комнатной температуре...

- Ну, если обманут хотя бы 10 тысяч человек, то от каждого 1300. Звучит логично. Почему нигде не фигурируют самые распространённые сценарии?

- Где-то же должны храниться деньги теневой экономики...

- Поизучай теорию вероятности. Её основоположник, кстати, автор "Алисы в стране чудес". Тогда поймёшь и это, и многое другое.

- Ещё полтора десятка лет назад подрабатывл у одного и тогда, и сегодня успешного бизнесмена-производителя, которому с трудом удалось объяснить, что не надо пускаться в сделки с нигерийской наследницей. Это некритическое "а может, там точно что-то есть, надо попробовать", кажется, представляет собой большую движущую силу в бизнесе.

- Просто обманутых много...

- У них план простой: обзваниваем всех, авось будет выигрыш. В нашей стране много дураков, получивших наследство или работающих на высокой должности, где надо только головой кивать. Радость только, что сейчас это касается только пушкиноязычных.

- Увы, во многих случаях люди берут займы.

- Где вы видите "БОЛЬШИЕ" деньги? Если выманить у 100 тысяч по 130 евро, то и будет 13 миллионов, если выманить у 10 тысяч по 1300, тоже будет 13 миллионов.

- Инфляция больше выманивает.

- Я тоже этому удивляюсь. Как столь наивные люди могут заполучить деньги.

- Чтобы заполучить относительно большое бабло, не надо быть дико умным. Надо быть очень наглым и не иметь совести.

- За деньги, которые выманили у меня, злодеи построили сваю на Даугаве.

- Не знаю, стреляют из пушки по воробьям и в кого-то попадают. Конечно, есть разные утечки данных, возможности профилировать людей.

- Причём такие суммы выманивают уже как минимум лет десять, значит, деньги есть, и немало. Так что весь этот вой, какие все тут в Латвии бедные, совершенно не к месту. Мы богаты!