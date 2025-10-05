Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Откуда они знают, кому звонить?» В сети дискутируют о мошенниках

5 октября, 2025

В СМИ часто пишут о том, как мошенники выманили у кого-то крупную сумму, а также предупреждают по поводу приёмов, которыми пользуются жулики, и дают советы, как не попасть на их удочку. Увы, случаев обмана меньше не становится, поэтому у людей возникают вопросы - откуда у жертв такие деньги и откуда мошенники знают, кому звонить.

Вот и Юрис в соцсети "Х" высказал свои раздумья по этому поводу: "Известие о том, что за восемь месяцев нынешнего года у населения выманили уже 13 миллионов евро, наводит на различные вопросы: откуда такие деньги у населения? Откуда эти мошенники знают, кого обобрать? И как ты смог заполучить так много лишних бабок, если ты такой тупой, что дал себя обжулить?"

И вот что ему отвечают:

- Самый интересный из всех этих вопросов - откуда знают, кому звонить? Чтобы всё удалось, надо позвонить дураку, у которого есть деньги, дураков несравнимо больше, чем дураков с деньгами.... Успешнее было бы звонить, если одна величина уже известна - деньги есть.

- Мне сегодня со словенского номера позвонила говорящая по-русски Анна из Latvenergo. Мне трудно представить, как она могла бы мне зубы заговорить, чтобы мне пришлось что-то заплатить. Но тем, кому труднее с государственным языком, приятно, что кто-то звонит и помогает наладить коммунальные проблемы.

- У маминой подруги выманили более 100 тысяч. У неё было немного свободных денег, но она заложила и продала имущество, которое либо получила в наследство, либо купила на заработанное за годы за границей.

- Что значит "такие деньги у населения"? Ведь не у каждого 13 миллионов выманили. От всех вместе набралось.

- Так у нас эти секретари министерств в год получают около 150 тысяч евро... Вы думаете, что они там дико интеллектуально одарённые? Там IQ, поди, равен комнатной температуре...

- Ну, если обманут хотя бы 10 тысяч человек, то от каждого 1300. Звучит логично. Почему нигде не фигурируют самые распространённые сценарии?

- Где-то же должны храниться деньги теневой экономики...

- Поизучай теорию вероятности. Её основоположник, кстати, автор "Алисы в стране чудес". Тогда поймёшь и это, и многое другое.

- Ещё полтора десятка лет назад подрабатывл у одного и тогда, и сегодня успешного бизнесмена-производителя, которому с трудом удалось объяснить, что не надо пускаться в сделки с нигерийской наследницей. Это некритическое "а может, там точно что-то есть, надо попробовать", кажется, представляет собой большую движущую силу в бизнесе.

- Просто обманутых много...

- У них план простой: обзваниваем всех, авось будет выигрыш. В нашей стране много дураков, получивших наследство или работающих на высокой должности, где надо только головой кивать. Радость только, что сейчас это касается только пушкиноязычных.

- Увы, во многих случаях люди берут займы.

- Где вы видите "БОЛЬШИЕ" деньги? Если выманить у 100 тысяч по 130 евро, то и будет 13 миллионов, если выманить у 10 тысяч по 1300, тоже будет 13 миллионов.

- Инфляция больше выманивает.

- Я тоже этому удивляюсь. Как столь наивные люди могут заполучить деньги.

- Чтобы заполучить относительно большое бабло, не надо быть дико умным. Надо быть очень наглым и не иметь совести.

- За деньги, которые выманили у меня, злодеи построили сваю на Даугаве.

- Не знаю, стреляют из пушки по воробьям и в кого-то попадают. Конечно, есть разные утечки данных, возможности профилировать людей.

- Причём такие суммы выманивают уже как минимум лет десять, значит, деньги есть, и немало. Так что весь этот вой, какие все тут в Латвии бедные, совершенно не к месту. Мы богаты!

 

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

