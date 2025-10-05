Не только необлагаемый минимум: в следующем году повысят минимальную зарплату

Уже сообщалось, что на 40 евро в будущем году будет увеличен и необлагаемый минимум - от 510 до 550 евро в месяц.

Минблаг приводит данные, согласно которым в прошлом году удельный вес получателей минимальной зарплаты был самым низким за последние 5 лет - он уменьшился до 15,3%.

По сведениям Центрального статистического управления, в 2024 году в среднем 117 тысяч 895 наёмных работников (15,3%) получали минимальную или меньшую зарплату - на 4,1 процентных пункта меньше, чем тремя годами ранее, когда этот показатель составлял 19,4%.

Всего в прошлом году в Латвии было 816 тысяч 545 работающих жителя.

Минблаг поясняет, что рост минимальной зарплаты непосредственным образом увеличивает покупательную способность у тех, кто получает маленькие зарплаты, это положительно влияет на внутренний спрос - один из столпов роста экономики. Это также способствует выравниванию зарплат между странами Балтии, а также приближению зарплат к среднему уровню остальных стран ЕС, что является одним из инструментов для сокращения потока эмиграции.

Рост зарплат также может стать серьёзным стимулом для создания новых конкурентных преимуществ, не связанных с низкими затратами на рабочую силу. Это может способствовать внедрению инноваций и инвестициям в новые технологии, чтобы сократить расходы и повысить продуктивность производственных ресурсов, заявляет Минблаг.

Кроме того, такое решение благоприятно повлияет на конкуренцию и ослабит теневую экономику в тех отраслях, которые наиболее подвержены риску и где выше удельный вес тех, кто получает минимальную зарплату.

При этом Минблаг поясняет, что изменение размера минимальной зарплаты не может считаться увеличением административной нагрузки на работодателя.