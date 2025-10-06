По его словам, из-за сложившихся благоприятных условий некоторые из шаров пролетели практически над всей территорией страны и были обнаружены на севере Литвы.

"Обнаружено восемь метеозондов, но процесс продолжается. Я не хотел бы вдаваться в подробности, поскольку проводится большая работа полиции, которая очень важна для предотвращения (подобных случаев - BNS) в будущем", - заявил Виткаускас журналистам в воскресенье.

"География обнаружения метеозондов очень широка. 13 из 25 были зафиксированы в Вильнюсском уезде, а другие - даже в Рокишкском районе. Очень странно, что они вообще залетели так далеко", - добавил он.

По его словам, большинство шаров было обнаружено на юге Литвы - в окрестностях Варены, Алитуса и Друскининкай.

НЦУК ранее сообщал, что в ночь с субботы на воскресенье воздушное пространство Литвы нарушили 25 метеозондов, запущенных контрабандистами из Беларуси. Они переносили сигареты.

По словам Виткаускаса, это необычно большое количество шаров. Однако в августе контрабандисты за одну ночь запустили в Литву 26 таких устройств.

Из 13 шаров, долетевших до Вильнюса, два залетели в воздушное пространство столицы, и оно было закрыто с 22:16 до 4:50. Ограничения в Вильнюсском аэропорту коснулись в общей сложности около 30 рейсов и 6 тысяч пассажиров.

Глава НЦУК сообщил, что первая информация о воздушных шарах поступила в субботу около 21:00, поэтому центр сообщил предприятию "Oro navigacija", что выполнять полеты небезопасно. Воздушные шары поднялись высоко, поэтому их зафиксировали радары.

По его словам, такие воздушные шары представляют угрозу безопасности полетов, и единственный способ защититься от возможного ущерба - приостановить полеты.

"Когда мы фиксируем воздушный шар, движущийся в сторону аэропорта, какого-то противоядия нет. Если бы воздушный шар был поврежден, его падение могло бы нанести очень серьезный ущерб жителям или инфраструктуре", - сказал Виткаускас.

"Никаких компромиссов в сфере гражданской авиации быть не может", - подчеркнул он.

По словам Виткаускаса, маловероятно, что полеты такого масштаба повторятся. "Обычно после такого пика следует устойчивая тенденция к снижению", - сказал он, добавив, что лучшая профилактика - это предотвращение таких случаев именно через неэффективность подобных операций, чтобы у контрабандистов не было большой выгоды и прибыли.

По словам Виткаускаса, Беларусь не сотрудничает с Литвой в борьбе с контрабандистами.

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) ранее сообщила, что воздушные шары смогли залететь так далеко на территорию страны благодаря попутному ветру, и контрабандисты начали запускать их не с границы с Литвой, а чуть глубже с белорусской территории.

По данным службы, с учетом последних 25 метеозондов в этом году над территорией Литвы зафиксирован 501 контрабандный воздушный шар - это в 2,2 раза больше, чем за весь прошлый год (226). СОГГЛ подчеркивает, что с их помощью перевозятся исключительно сигареты.

