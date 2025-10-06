Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Литву атаковали десятки белорусских…метеозондов: что это? (1)

© LETA 6 октября, 2025 13:07

Мир 1 комментариев

После того как в ночь на воскресенье 25 метеозондов нарушили воздушное пространство Литвы, было обнаружено восемь таких воздушных шаров, которые обычно используют контрабандисты, сообщил руководитель Национального центра управления кризисами (НЦУК) Вилмантас Виткаускас.

По его словам, из-за сложившихся благоприятных условий некоторые из шаров пролетели практически над всей территорией страны и были обнаружены на севере Литвы.

"Обнаружено восемь метеозондов, но процесс продолжается. Я не хотел бы вдаваться в подробности, поскольку проводится большая работа полиции, которая очень важна для предотвращения (подобных случаев - BNS) в будущем", - заявил Виткаускас журналистам в воскресенье.

"География обнаружения метеозондов очень широка. 13 из 25 были зафиксированы в Вильнюсском уезде, а другие - даже в Рокишкском районе. Очень странно, что они вообще залетели так далеко", - добавил он.

По его словам, большинство шаров было обнаружено на юге Литвы - в окрестностях Варены, Алитуса и Друскининкай.

НЦУК ранее сообщал, что в ночь с субботы на воскресенье воздушное пространство Литвы нарушили 25 метеозондов, запущенных контрабандистами из Беларуси. Они переносили сигареты.

По словам Виткаускаса, это необычно большое количество шаров. Однако в августе контрабандисты за одну ночь запустили в Литву 26 таких устройств.

Из 13 шаров, долетевших до Вильнюса, два залетели в воздушное пространство столицы, и оно было закрыто с 22:16 до 4:50. Ограничения в Вильнюсском аэропорту коснулись в общей сложности около 30 рейсов и 6 тысяч пассажиров.

Глава НЦУК сообщил, что первая информация о воздушных шарах поступила в субботу около 21:00, поэтому центр сообщил предприятию "Oro navigacija", что выполнять полеты небезопасно. Воздушные шары поднялись высоко, поэтому их зафиксировали радары.

По его словам, такие воздушные шары представляют угрозу безопасности полетов, и единственный способ защититься от возможного ущерба - приостановить полеты.

"Когда мы фиксируем воздушный шар, движущийся в сторону аэропорта, какого-то противоядия нет. Если бы воздушный шар был поврежден, его падение могло бы нанести очень серьезный ущерб жителям или инфраструктуре", - сказал Виткаускас.

"Никаких компромиссов в сфере гражданской авиации быть не может", - подчеркнул он.

По словам Виткаускаса, маловероятно, что полеты такого масштаба повторятся. "Обычно после такого пика следует устойчивая тенденция к снижению", - сказал он, добавив, что лучшая профилактика - это предотвращение таких случаев именно через неэффективность подобных операций, чтобы у контрабандистов не было большой выгоды и прибыли.

По словам Виткаускаса, Беларусь не сотрудничает с Литвой в борьбе с контрабандистами.

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) ранее сообщила, что воздушные шары смогли залететь так далеко на территорию страны благодаря попутному ветру, и контрабандисты начали запускать их не с границы с Литвой, а чуть глубже с белорусской территории.

По данным службы, с учетом последних 25 метеозондов в этом году над территорией Литвы зафиксирован 501 контрабандный воздушный шар - это в 2,2 раза больше, чем за весь прошлый год (226). СОГГЛ подчеркивает, что с их помощью перевозятся исключительно сигареты.
 

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале (1)

Важно 20:52

Важно 1 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду (1)

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 1 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео) (1)

Важно 20:37

Важно 1 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (1)

Важно 20:30

Важно 1 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (1)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 1 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Важно 20:17

Важно 1 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 1 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать