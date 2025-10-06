Министр внутренних дел предлагает вернуть дежурства дружинников

Как министр заявил в интервью агентству ЛЕТА, полиции по-прежнему не хватает сотрудников, хотя в этом году ситуация значительно улучшилась. По его мнению, одним из решений может стать вовлечение в решение этой проблемы общества по примеру Эстонии. В колледже Госполиции могло бы проводиться многоуровневое обучение добровольцев, которые, например, смогут участвовать в обеспечении общественного порядка на мероприятиях.

Добровольцев не планируется привлекать к уголовным расследованиям или оперативной работе. "Это в большей степени будут ресурсы полиции порядка, которых нам сейчас не хватает", - отметил Козловскис.

В Эстонии такие добровольцы на первом этапе работы получают право выполнять обязанности вместе с сотрудником полиции, а на следующем уровне после соответствующей подготовки могут действовать самостоятельно. В Эстонии насчитывается около 2000 добровольных полицейских, в их числе - и министр внутренних дел.

Козловскис считает такую систему эффективной, так как массовых мероприятий много, полицейские работают на них сверхурочно, и добровольцы могли бы стать хорошей поддержкой. Кроме того, часть добровольцев впоследствии может выбрать профессию полицейского.

Такая система может быть создана по примеру добровольных пожарных, которые берут на себя определенную часть обязанностей, и Министерство внутренних дел (МВД) на них рассчитывает. Также можно провести параллели с Земессардзе, когда добровольцы в свободное от работы время выполняют задачи по обороне страны, отметил министр.

Если добровольцы пройдут высший уровень подготовки, им также будут предоставлены специальные средства, добавил глава МВД.