Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Министр внутренних дел предлагает вернуть дежурства дружинников

Редакция PRESS 6 октября, 2025 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство") рассматривает возможность введения в Латвии добровольной полиции, представители которой в основном могли бы помогать в обеспечении безопасности на массовых мероприятиях.

Как министр заявил в интервью агентству ЛЕТА, полиции по-прежнему не хватает сотрудников, хотя в этом году ситуация значительно улучшилась. По его мнению, одним из решений может стать вовлечение в решение этой проблемы общества по примеру Эстонии. В колледже Госполиции могло бы проводиться многоуровневое обучение добровольцев, которые, например, смогут участвовать в обеспечении общественного порядка на мероприятиях.

Добровольцев не планируется привлекать к уголовным расследованиям или оперативной работе. "Это в большей степени будут ресурсы полиции порядка, которых нам сейчас не хватает", - отметил Козловскис.

В Эстонии такие добровольцы на первом этапе работы получают право выполнять обязанности вместе с сотрудником полиции, а на следующем уровне после соответствующей подготовки могут действовать самостоятельно. В Эстонии насчитывается около 2000 добровольных полицейских, в их числе - и министр внутренних дел.

Козловскис считает такую систему эффективной, так как массовых мероприятий много, полицейские работают на них сверхурочно, и добровольцы могли бы стать хорошей поддержкой. Кроме того, часть добровольцев впоследствии может выбрать профессию полицейского.

Такая система может быть создана по примеру добровольных пожарных, которые берут на себя определенную часть обязанностей, и Министерство внутренних дел (МВД) на них рассчитывает. Также можно провести параллели с Земессардзе, когда добровольцы в свободное от работы время выполняют задачи по обороне страны, отметил министр.

Если добровольцы пройдут высший уровень подготовки, им также будут предоставлены специальные средства, добавил глава МВД.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:55 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 3 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 3 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 3 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 4 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 5 часов назад
Погода: ветер, ветер, ты — могуч…
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 6 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать