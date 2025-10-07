Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Хорошо, что у Германии новый канцлер: Кариньш о словах Меркель о срыве Балтией переговоров с РФ

Редакция PRESS 7 октября, 2025 07:53

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о роли стран Балтии и Польши в якобы содействии российской агрессии отражают фундаментальное непонимание некоторыми западными политиками действий и целей диктатора Владимира Путина. Такое мнение агентству LETA высказал бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш, ныне старший советник по геополитическим вопросам международного агентства стратегических коммуникаций «Kreab».

В интервью венгерской газете Partizán Меркель фактически обвинила Польшу и страны Балтии в том, что они сорвали переговоры с Россией из-за опасений, что государства-члены Европейского союза (ЕС) не смогут выработать единую позицию в отношении России.

Она добавила, что позиция Польши и стран Балтии привела к разрыву дипломатических отношений между Россией и ЕС, что, по словам бывшего канцлера, привело к повторному вторжению России на Украину несколько месяцев спустя.

Кариньш подчеркнул, что Меркель была канцлером Германии в период, когда преобладало мнение: «Если мы будем вести себя правильно, то и Путин будет вести себя хорошо». Он отметил, что существовала убежденность в способности Запада влиять на действия Путина, хотя события до сих пор свидетельствуют об обратном.

«Путин действует так, как действует, и единственная возможность Запада — либо подчиниться, либо сопротивляться. Удивляет, что бывший канцлер Германии сегодня говорит такое, когда, казалось бы, всем уже ясно, что представляет собой Россия. Я доволен, что у нового канцлера Германии Фридриха Мерца нет таких взглядов, как у Меркель», — сказал Кариньш.

Говоря о 2021 году, он напомнил, что тогда обсуждалась возможная встреча лидеров ЕС с Путиным. Он добавил, что в сентябре 2021 года российские и белорусские вооружённые силы провели стратегические учения «Запад», но войска не были отведены от границы с Украиной, а постепенно наращивались до вторжения в 2022 году.

«В то время многие страны не понимали Россию, включая Германию и бывшего канцлера. Я постоянно говорил ей, что мы не можем «ладить» с Путиным, но она считала, что страны Балтии не правы. Я хорошо знал взгляды Меркель, но меня удивляет, что после всего, что произошло в Украине, она всё ещё может так думать», — сказал Кариньш.

Он отметил, что теперь президент США Дональд Трамп взял на себя переговоры с Путиным – встреча состоялась на Аляске, но с момента вступления Трампа в должность президента США мира достичь не удалось. Кариньш подчеркнул, что для латышей это, к сожалению, не стало неожиданностью, поскольку мир на Украине наступит тогда, когда Россия либо не сможет позволить себе продолжать войну, либо противодействие будет настолько велико, что будет вынуждена отступить.

Бывший премьер-министр пришел к выводу, что если бывший канцлер Германии и высказалась подобным образом о странах Балтии и Польше, то она еще не до конца это поняла.

Обновлено: 20:50 21.10.2025
СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

