Хорошо, что у Германии новый канцлер: Кариньш о словах Меркель о срыве Балтией переговоров с РФ

В интервью венгерской газете Partizán Меркель фактически обвинила Польшу и страны Балтии в том, что они сорвали переговоры с Россией из-за опасений, что государства-члены Европейского союза (ЕС) не смогут выработать единую позицию в отношении России.

Она добавила, что позиция Польши и стран Балтии привела к разрыву дипломатических отношений между Россией и ЕС, что, по словам бывшего канцлера, привело к повторному вторжению России на Украину несколько месяцев спустя.

Кариньш подчеркнул, что Меркель была канцлером Германии в период, когда преобладало мнение: «Если мы будем вести себя правильно, то и Путин будет вести себя хорошо». Он отметил, что существовала убежденность в способности Запада влиять на действия Путина, хотя события до сих пор свидетельствуют об обратном.

«Путин действует так, как действует, и единственная возможность Запада — либо подчиниться, либо сопротивляться. Удивляет, что бывший канцлер Германии сегодня говорит такое, когда, казалось бы, всем уже ясно, что представляет собой Россия. Я доволен, что у нового канцлера Германии Фридриха Мерца нет таких взглядов, как у Меркель», — сказал Кариньш.

Говоря о 2021 году, он напомнил, что тогда обсуждалась возможная встреча лидеров ЕС с Путиным. Он добавил, что в сентябре 2021 года российские и белорусские вооружённые силы провели стратегические учения «Запад», но войска не были отведены от границы с Украиной, а постепенно наращивались до вторжения в 2022 году.

«В то время многие страны не понимали Россию, включая Германию и бывшего канцлера. Я постоянно говорил ей, что мы не можем «ладить» с Путиным, но она считала, что страны Балтии не правы. Я хорошо знал взгляды Меркель, но меня удивляет, что после всего, что произошло в Украине, она всё ещё может так думать», — сказал Кариньш.

Он отметил, что теперь президент США Дональд Трамп взял на себя переговоры с Путиным – встреча состоялась на Аляске, но с момента вступления Трампа в должность президента США мира достичь не удалось. Кариньш подчеркнул, что для латышей это, к сожалению, не стало неожиданностью, поскольку мир на Украине наступит тогда, когда Россия либо не сможет позволить себе продолжать войну, либо противодействие будет настолько велико, что будет вынуждена отступить.

Бывший премьер-министр пришел к выводу, что если бывший канцлер Германии и высказалась подобным образом о странах Балтии и Польше, то она еще не до конца это поняла.