Жители Болдераи сообщили о взрывах и звуках сирены: что случилось?

Очевидцы сообщали, что в 17.20 в районе один за другим прозвучали два звука, похожих на взрывы. Тут же пошли фото, видео, а так же обсуждение произошедшего.
Из обсуждения стало ясно, что эпицентром событий стало предприятие Lignums в Риге — это завод по производству фанеры, который является частью латвийской компании Latvijas Finieris и расположен на улице Финиера в Болдерае.
-И снова горит lignums... уже и взрывы пошли...
-Главное, чтобы без жертв! Да, два хлопка было и уже сирена по району
-17.20 Лигнумс два взрыва подряд, дым и пламя.
-Может кто-то умный напишет, что это и где это? В Даугавгриве четко были слышны 2 взрыва, или как это назвать?
-в даугавгриве всё было спокойно, а на бывшем комбинате в болдерая сгорел кальмар, который брёвна таскает
-Трактор загорелся.
-Мне кажется эти хлопки были из за того , что шины на тракторе лопнули .
Официальных сообщений пока не поступало.
ФОТО из Фейсбука