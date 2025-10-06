Жители Болдераи сообщили о взрывах и звуках сирены: что случилось?

Очевидцы сообщали, что в 17.20 в районе один за другим прозвучали два звука, похожих на взрывы. Тут же пошли фото, видео, а так же обсуждение произошедшего.

Из обсуждения стало ясно, что эпицентром событий стало предприятие Lignums в Риге — это завод по производству фанеры, который является частью латвийской компании Latvijas Finieris и расположен на улице Финиера в Болдерае.

-И снова горит lignums... уже и взрывы пошли...

-Главное, чтобы без жертв! Да, два хлопка было и уже сирена по району

-17.20 Лигнумс два взрыва подряд, дым и пламя.

-Может кто-то умный напишет, что это и где это? В Даугавгриве четко были слышны 2 взрыва, или как это назвать?

-в даугавгриве всё было спокойно, а на бывшем комбинате в болдерая сгорел кальмар, который брёвна таскает

-Трактор загорелся.

-Мне кажется эти хлопки были из за того , что шины на тракторе лопнули .

Официальных сообщений пока не поступало.

ФОТО из Фейсбука