Ремонты откладываются: Рига решила не «раскапывать город» перед зимой

Редакция PRESS 6 октября, 2025 16:34

Новости Латвии 0 комментариев

Несколько запланированных на этот год проектов по обновлению асфальтового покрытия в столице перенесены на следующий год, сообщил в понедельник на заседании Комитета Рижской думы по вопросам транспорта и передвижения директор Департамента внешней среды и мобильности Криступс Каулиньш.

Руководитель департамента представил информацию о реализации периодических проектов обновления асфальтового покрытия на 2025 год. Он признал, что перенос проектов связан с различными причинами — как с требованиями закупочных процедур, так и с необходимостью согласования с другими работами. Например, если тендер завершается в осенний сезон, проект часто переносят на следующий год, чтобы не «раскапывать город» перед зимой, а выполнять работы после завершения холодного сезона.

Согласно данным департамента, на следующий год перенесён проект «Обновление покрытия улицы Карля Улманя на участке от Лиепайской до Яунмоку улицы», стоимость которого превышает один миллион евро.

В 2025 году планируется также обновление покрытия участков улиц Карля Ватсона, Клайпедас, Порука, Глика и Стокгольмас, а также проспекта Сигулдас и участка улицы Гауяс от Густава Земгала до Русова.

На 2026 год перенесены проекты «Обновление покрытия улиц Яунсаулес, Морича и Усмас» и «Обновление покрытия улицы Вентспилс от Калнциема до Крузес».

Кроме того, в этом году не будет реализован проект по обновлению участка улицы Золитудес от Приедайнес до Акацию.

С учётом проекта реконструкции путепровода на Густава Земгала, на 2026 год также перенесён проект «Обновление покрытия на улице Густава Земгала под путепроводом»

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

