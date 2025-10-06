Ремонты откладываются: Рига решила не «раскапывать город» перед зимой

Руководитель департамента представил информацию о реализации периодических проектов обновления асфальтового покрытия на 2025 год. Он признал, что перенос проектов связан с различными причинами — как с требованиями закупочных процедур, так и с необходимостью согласования с другими работами. Например, если тендер завершается в осенний сезон, проект часто переносят на следующий год, чтобы не «раскапывать город» перед зимой, а выполнять работы после завершения холодного сезона.

Согласно данным департамента, на следующий год перенесён проект «Обновление покрытия улицы Карля Улманя на участке от Лиепайской до Яунмоку улицы», стоимость которого превышает один миллион евро.

В 2025 году планируется также обновление покрытия участков улиц Карля Ватсона, Клайпедас, Порука, Глика и Стокгольмас, а также проспекта Сигулдас и участка улицы Гауяс от Густава Земгала до Русова.

На 2026 год перенесены проекты «Обновление покрытия улиц Яунсаулес, Морича и Усмас» и «Обновление покрытия улицы Вентспилс от Калнциема до Крузес».

Кроме того, в этом году не будет реализован проект по обновлению участка улицы Золитудес от Приедайнес до Акацию.

С учётом проекта реконструкции путепровода на Густава Земгала, на 2026 год также перенесён проект «Обновление покрытия на улице Густава Земгала под путепроводом»