США: На стороне России в Украине воюют до пяти тысяч кубинцев

Американские власти поручили своим дипломатам призывать союзников голосовать против резолюции Организации Объединенных Наций (ООН), которая требует снять многолетнее торговое эмбарго с Кубы. В качестве аргумента против такого решения США приводит собственные данные о том, что на стороне российских войск в войне против Украины сражаются тысячи кубинцев. Об этом в понедельник, 6 октября, пишет агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю телеграмму Госдепартамента США от 2 октября.

"После Северной Кореи Куба - крупнейший поставщик иностранных войск для российской агрессии: по оценкам, в Украине воюют от одной до пяти тысяч кубинцев", - говорится в телеграмме. Госдеп отказался предоставить Reuters подробности о кубинских наемниках, но его представитель отметил, что власти острова "не смогли защитить своих граждан от использования в качестве пешек в российско-украинской войне".

По данным Reuters, в последние недели украинские официальные лица предупреждали американских законодателей о растущих масштабах вербовки Россией кубинских наемников для участия в боевых действиях в Украине.

Трамп усилил давление на Кубу

Помимо этого, в документе, содержащим около 20 тезисов с обвинениями в адрес Гаваны, указывается, что резолюция ООН "неправомерно" возлагает на Вашингтон вину за проблемы Кубы, которые, как утверждается, вызваны "коррупцией и некомпетентностью" властей этой страны. Администрация президента Дональда Трампа разослала телеграмму в десятки миссий США по всему миру, утверждает Reuters.

Резолюция, требующая отмены американского эмбарго против Кубы, принимается Генассамблеей ООН ежегодно с 1992 года подавляющим большинством голосов. В 2024 году ее поддержали 187 стран, против выступили только США и Израиль, а Молдова воздержалась.

Резолюция не имеет обязательной юридической силы. Голосование призвано продемонстрировать международное политическое давление на Вашингтон. Снять с Гаваны торговое эмбарго может только Конгресс США. Дональд Трамп после вступления в должность президента в январе 2025 года усилил давление на Кубу и вернул ее в американский список стран-спонсоров терроризма.