США: На стороне России в Украине воюют до пяти тысяч кубинцев

6 октября, 2025 17:53

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа предпринимает усилия против принятия резолюции ООН о снятии торгового эмбарго с Кубы. Согласно данным США, Гавана оказывает поддержку России в ее войне против Украины.

Американские власти поручили своим дипломатам призывать союзников голосовать против резолюции Организации Объединенных Наций (ООН), которая требует снять многолетнее торговое эмбарго с Кубы. В качестве аргумента против такого решения США приводит собственные данные о том, что на стороне российских войск в войне против Украины сражаются тысячи кубинцев. Об этом в понедельник, 6 октября, пишет агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю телеграмму Госдепартамента США от 2 октября.

"После Северной Кореи Куба - крупнейший поставщик иностранных войск для российской агрессии: по оценкам, в Украине воюют от одной до пяти тысяч кубинцев", - говорится в телеграмме. Госдеп отказался предоставить Reuters подробности о кубинских наемниках, но его представитель отметил, что власти острова "не смогли защитить своих граждан от использования в качестве пешек в российско-украинской войне".

По данным Reuters, в последние недели украинские официальные лица предупреждали американских законодателей о растущих масштабах вербовки Россией кубинских наемников для участия в боевых действиях в Украине.

Трамп усилил давление на Кубу

Помимо этого, в документе, содержащим около 20 тезисов с обвинениями в адрес Гаваны, указывается, что резолюция ООН "неправомерно" возлагает на Вашингтон вину за проблемы Кубы, которые, как утверждается, вызваны "коррупцией и некомпетентностью" властей этой страны. Администрация президента Дональда Трампа разослала телеграмму в десятки миссий США по всему миру, утверждает Reuters.

Резолюция, требующая отмены американского эмбарго против Кубы, принимается Генассамблеей ООН ежегодно с 1992 года подавляющим большинством голосов. В 2024 году ее поддержали 187 стран, против выступили только США и Израиль, а Молдова воздержалась.

Резолюция не имеет обязательной юридической силы. Голосование призвано продемонстрировать международное политическое давление на Вашингтон. Снять с Гаваны торговое эмбарго может только Конгресс США. Дональд Трамп после вступления в должность президента в январе 2025 года усилил давление на Кубу и вернул ее в американский список стран-спонсоров терроризма.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

