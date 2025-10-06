Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Латвии заблокирован доступ ещё к 9 российским порталам: список (1)

© LETA 6 октября, 2025 15:05

Выбор редакции 1 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭМС, NEPLP) заблокировал доступ ещё к девяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, некоторые из них также вербуют новых членов для участия в войне против Украины, говорится в заявлении официального издания «Latvijas vēstnesis».

Доступ запрещен к сайтам "anadyr-adm.ru", "sz27.ru", "admsoln.ru", "доброволец27.рф", "infokom.khabkrai.ru", "warfiles.ru", "belrus.ru", "prosvet.ee/index2.aspx" и "interaffairs.ru".

Информацию обо всех упомянутых сайтах NEPLP получила от компетентного государственного органа. Скорее всего, это Служба государственной безопасности.

NEPLP отмечает, что эти сайты, как правило, систематически распространяют российскую военную пропаганду. Цель публикуемого контента — представить войну в Украине в выгодном для России свете, регулярно оправдывая и прославляя её военные преступления.

По мнению NEPLP, такой контент на веб-сайтах может оказать негативное влияние на сплоченность латвийского общества, межэтнические отношения, понимание ценностей, а также на солидарность и поддержку Латвийского государства Украины в вопросах ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ.

Сайт «доброволец27.рф» также служит специальной площадкой для набора военнослужащих в России и их участия в военных операциях, развязанных Россией против Украины. Сайты «sz27.ru» и «admsoln.ru» также распространяют предложения о заключении контрактов на службу в Вооружённых силах РФ.

Сайт «prosvet.ee/index2.aspx» распространяет информацию о русском культурном наследии в Эстонии, но, помимо прочего, распространяет тенденциозную российскую пропаганду о роли президента России в «создании нового мирового порядка». Содержание сайта направлено на формирование позитивного мнения о России и, наоборот, критического мнения об Эстонии, считают власти Латвии.

Ранее NEPLP принимал аналогичные решения относительно ограничения доступа к порталам, распространяющим российскую пропаганду.
 

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале (1)

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду (1)

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео) (1)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (1)

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (1)

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

