Доступ запрещен к сайтам "anadyr-adm.ru", "sz27.ru", "admsoln.ru", "доброволец27.рф", "infokom.khabkrai.ru", "warfiles.ru", "belrus.ru", "prosvet.ee/index2.aspx" и "interaffairs.ru".

Информацию обо всех упомянутых сайтах NEPLP получила от компетентного государственного органа. Скорее всего, это Служба государственной безопасности.

NEPLP отмечает, что эти сайты, как правило, систематически распространяют российскую военную пропаганду. Цель публикуемого контента — представить войну в Украине в выгодном для России свете, регулярно оправдывая и прославляя её военные преступления.

По мнению NEPLP, такой контент на веб-сайтах может оказать негативное влияние на сплоченность латвийского общества, межэтнические отношения, понимание ценностей, а также на солидарность и поддержку Латвийского государства Украины в вопросах ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ.

Сайт «доброволец27.рф» также служит специальной площадкой для набора военнослужащих в России и их участия в военных операциях, развязанных Россией против Украины. Сайты «sz27.ru» и «admsoln.ru» также распространяют предложения о заключении контрактов на службу в Вооружённых силах РФ.

Сайт «prosvet.ee/index2.aspx» распространяет информацию о русском культурном наследии в Эстонии, но, помимо прочего, распространяет тенденциозную российскую пропаганду о роли президента России в «создании нового мирового порядка». Содержание сайта направлено на формирование позитивного мнения о России и, наоборот, критического мнения об Эстонии, считают власти Латвии.

Ранее NEPLP принимал аналогичные решения относительно ограничения доступа к порталам, распространяющим российскую пропаганду.

