Козловскис о деле Авена: лишение гражданства — не политическая процедура

По словам министра, решение будет принято, как только соответствующее заключение предоставят службы безопасности. Он подчеркнул, что лишение гражданства — это административная, а не политическая процедура, и решение принимает Управление по делам гражданства и миграции на основании данных спецслужб.

Ранее Конституционное бюро безопасности (SAB) сообщило, что не раскрывает свою коммуникацию с латвийскими и зарубежными партнёрами по этому делу.

Вопрос о гражданстве Авена был поднят после начала российского вторжения в Украину в 2022 году. Миллиардер получил гражданство Латвии в 2016 году, а после войны лишился ордена Трёх звёзд и звания почётного доктора Латвийского университета.