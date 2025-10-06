Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Козловскис о деле Авена: лишение гражданства — не политическая процедура

Редакция PRESS 6 октября, 2025 14:54

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) не стал объяснять, почему работа над планом лишения латвийского гражданства российского миллиардера Петра Авена затянулась.

По словам министра, решение будет принято, как только соответствующее заключение предоставят службы безопасности. Он подчеркнул, что лишение гражданства — это административная, а не политическая процедура, и решение принимает Управление по делам гражданства и миграции на основании данных спецслужб.

Ранее Конституционное бюро безопасности (SAB) сообщило, что не раскрывает свою коммуникацию с латвийскими и зарубежными партнёрами по этому делу.

Вопрос о гражданстве Авена был поднят после начала российского вторжения в Украину в 2022 году. Миллиардер получил гражданство Латвии в 2016 году, а после войны лишился ордена Трёх звёзд и звания почётного доктора Латвийского университета.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

