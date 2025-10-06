Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Везунчик? Десятки зарегистрированных в развалинах фирм ведут к одному человеку

6 октября, 2025 16:43

На прошлой неделе трое граждан Латвии были приговорены к тюремным срокам за организацию сети уклонения от уплаты налогов. На их счету хищение денег из бюджетов нескольких европейских стран. В рамках этой схемы компании по всей Европе совершали фиктивные сделки между собой и запрашивали возврат НДС, сообщила передача "Ничего личного" на телеканале TV3.

Данные Регистра предприятий раскрывают и других дельцов, владеющих фирмами, которые фактически не занимаются никакой деятельностью.

Следы одного из таких предпринимателей ведут к полуразрушенным зданиям в Тукумсе, Юрмале и других местах. 63-летнему Марису Умбрашко в Латвии принадлежат 22 фирмы, но это лишь верхушка айсберга - за многие годы он был владельцем более сотни компаний, а через них - и других дочерних предприятий.

Все они изначально было учреждены другими лицами, но после перехода в руки Умбрашко переносили юридические адреса в села в окрестностях Лудзы, Балвы, Резекне или Даугавпилса.

В этом списке значатся также некогда популярная кондитерская и связанный с компанией "Dinaz" нефтетерминал "Baltic Oil Terminal".

Схема почти во всех случаях одинакова - Умбрашко становится единственным владельцем и членом правления компании, меняет ее официальный адрес, а затем подает в Регистр предприятий заявление об уходе с должности члена правления. Фирма перестает подавать годовые отчеты, не отвечает на письма Регистра предприятий и Службы государственных доходов, и государственные органы ликвидируют ее в принудительном порядке.

"Вот почему вы наверняка увидите на портале ss.lv, что люди покупают компании. Именно потому, что ликвидировать их нормально - крайне сложно и нервно", - говорит представитель Регистра предприятий Интарс Микелсонс. В Регистре предприятий признают: предприятия, у которых нет членов правления или которые невозможно найти по задекларированному адресу, действительно ликвидируются в упрощенном порядке.

21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
3 часа назад
Онкология связана с ожирением
3 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
3 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
3 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
5 часов назад
Литва: он полетел
5 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
7 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
7 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

