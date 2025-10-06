Как исключить мужа из завещания на квартиру?

Существуют три вида наследования: по договору наследования, по завещанию и по закону. Наследование по договору имеет преимущество перед наследованием по завещанию, и оба эти вида наследования имеют преимущество перед наследованием по закону.

В договоре наследования и в завещании наследодатель может указать в качестве наследника любое лицо, однако в обоих этих случаях необходимо учесть права неотклоняемых наследников на их обязательные доли.

Обязательная доля наследства

Обязательная доля составляет половину той части имущества, которую неотклоняемый наследник получил бы, наследуя по закону, но эта доля может быть выражена только в деньгах. То есть наследник не получает конкретное имущество, а имеет право только на денежную компенсацию, соответствующую стоимости своей обязательной доли.

Вашими неотклоняемыми наследниками являются ваш нынешний муж и ваша дочь. Каждый из них при наследовании по закону имеет право на половину вашего имущества. Следовательно, размер обязательной доли каждого из них составляет одну четвертую часть от общего наследуемого имущества.

Наследование по закону и размеры наследственной доли

При отсутствии договора наследования и завещания в силу вступает наследование по закону, когда наследниками становятся только переживший супруг и родственники наследодателя, очередность наследования которых установлена законом.

Вашими наследниками по закону являются ваш нынешний супруг и ваша дочь. И каждый из них имеет право унаследовать половину всего вашего имущества, в том числе половину квартиры, которую вы унаследовали от своей матери, несмотря на то что квартира сейчас является вашим отдельным имуществом.

Поэтому, возможно, наиболее подходящим вариантом для того, чтобы гарантировать получение квартиры по наследству только вашей дочерью, будет заключение договора наследования.

Договор наследования

Договор наследования (наследственный договор) заключается при жизни наследодателя между ним и одним или несколькими наследниками. В отличие от завещания, которое является односторонним распоряжением, не требующим заранее выражения согласия будущих наследников получить завещанное, договор наследования – это двухсторонняя сделка, в которой наследодатель заранее обязуется передать указанное в договоре имущество после своей смерти выбранному наследнику, а наследник также заранее выражает свое согласие принять передаваемое по договору.

Договор оформляется в присутствии нотариуса, который, таким образом, заверяет согласие как наследодателя, так и наследника с условиями договора. А если предметом договора является недвижимое имущество, то договор наследования после подписания необходимо зарегистрировать в Земельной книге, чтобы он имел юридическую силу и по отношению к третьим лицам.

Что даёт договор наследования на практике

Договор наследования не дает немедленных прав на имущество — они возникают только после смерти наследодателя. До этого момента наследодатель сохраняет право распоряжаться своим имуществом. В свою очередь указанный в договоре наследник не получает немедленных прав на имущество. Эти права возникнут только после смерти наследодателя.

Следовательно, вы можете продолжать сдавать квартиру в аренду и после заключения с дочерью договора наследования. Однако необходимо обратить внимание, что после регистрации договора в Земельной книге вы сможете отчуждать, закладывать или обременять квартиру только с согласия дочери.

Отказ супруга от обязательной доли

Статья 642 закона устанавливает, что в наследственных договорах должны соблюдаться положения об обязательной доле неотклоняемых наследников, если только лица, имеющие право на такую долю, сами прямо или участвуя в договоре, не отказались от своих прав. В противном случае после смерти наследодателя лица, имеющие право на обязательную долю, могут потребовать ее выдачи.

Таким образом, если вы будете заключать с дочерью договор наследования в отношении вашей собственной квартиры, то ваш муж может в этом же договоре заранее выразить свой отказ от своей обязательной доли на эту квартиру или оформить данный отказ отдельным нотариально оформленным документом.

Вам необходима более подробная консультация юриста, адвоката или нотариуса.

*Материал предоставлен исключительно в информационных целях и не является юридически обязательным, поскольку основан на общих положениях нормативных актов и не учитывает дополнительные обстоятельства конкретных случаев.