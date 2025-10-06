Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Рок-опера «Turaida Rose» в последний раз в Латвии

Новости партнеров Редакция PRESS 6 октября, 2025 12:08

Новости партнеров

29 октября в Риге, на сцене XIAOMI Arena, зрители смогут стать свидетелями уникального музыкального события. Рок-опера «Turaida Rose» будет представлена ​​в Латвии во второй, но и в последний раз, поскольку теперь это произведение выйдет за пределы страны и покорит международные сцены.

Постановка создана Vladimir Bogatoff и сочетает в себе историческую легенду с энергетикой рок-музыки, хореографией и специально разработанными светодиодными визуальными решениями. Зрителям обещают не только музыкальное шоу, но и новый формат опыта с возможностью приблизиться к сцене и прочувствовать историю в концертной атмосфере.

Легенда о Турайдской розе

В основе спектакля – легенда XVII века о Майе – молодой девушке, ставшей символом мужества и верности.

В 1601 году, после того как шведские войска захватили Турайдский замок, писарь Грейф нашёл среди павших выжившую маленькую девочку. Он взял сироту под опеку и дал ей имя Майя. С возрастом она становилась всё красивее, и люди прозвали Майю Турайдской розой.

Она влюбилась в садовника Виктора, и они тайно встретились в пещере Гутмана. Однако их счастью помешал польский дезертир Адам Якубовский, который, возжелав Майю, обманом заманил её на место встречи. Когда Майя осознала предательство, она предпочла умереть, чтобы сохранить верность своей любви и уберечь своего жениха.

Благодаря своей смелости и выбору Турайдская роза стала вечным символом того, что даже перед лицом смерти любовь и верность сильнее всего.

Международный контекст

Спектакль поставлен на английском языке, чтобы более широкая аудитория во всём мире могла познакомиться с этим культурным наследием Латвии. После последнего выступления в Латвии рок-опера «Turaida Rose» отправится в международное турне по странам Европы и мира.

В ролях

Главную героиню Майю сыграет Марлена Кейне (Marlēna Keine), солистка Латвийской национальной оперы, выступавшая и за пределами Латвии и получившая признание благодаря ярким сопрановым партиям.

Ренарс Ауструмс (Renārs Austrums), тенор Латвийской национальной оперы, в репертуаре которого как классические оперные партии, так и произведения современной музыки, исполнит партию Виктора.

Сергей Андрощук (Serhii Androshchuk) исполнит роль Адама Якубовского.

Дарина Бланк (Daryna Blank) исполнит роль Лиените, а Петро Челиали (Petro Cheliali) — роль Скудриса.

Особую окраску истории придаст Алекс Силверс (Alekss Silvers), который исполнит роль Рассказчика.

Наурис Индзерис (Nauris Indzeris) исполнит партию Грейфа, Ирма Паваре (Irma Pavāre) – Фриду, а Анна Твердова (Anna Tverdova) – Анну.

Музыка, танец и визуальное решение

Рок-оперу дополнит симфонический рок-оркестр под руководством дирижёра, профессора Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола Гунтарса Бернатса (Guntars Bernāts) – опытного музыкального педагога и учёного, специализирующегося на оркестровом дирижировании и внесшего значительный вклад в развитие латвийской симфонической музыки. Звучание оркестра дополнят экзотические инструменты, такие как пан-флейта и укулеле, а на соло-гитаре сыграет один из выдающихся гитаристов Балтии Андрей Мельников (Andrejs Meļņikovs).

Хореографию исполнят известные украинские танцоры под руководством лауреата множества премий хореографа Александра Лещенко (Oleksandr Leshchenko). Лещенко — лауреат многих международных конкурсов и известен своим энергичным и визуально впечатляющим хореографическим стилем.

В свою очередь, визуальный мир был создан коллективом латвийской художественной студии под руководством Мариса Калве (Māris Kalve), создавшим впечатляющие мэппинги на гигантских светодиодных экранах. Они перенесут зрителей в Турайдский замок и пещеру Гутмана, позволяя им ощутить легенду не только через музыку, но и своими глазами.

Место и время проведения

Рок-опера «Turaida Rose» состоится 29 октября в 20:00 в XIAOMI Арене, Рига.

Билеты можно приобрести в кассе «Biļešu paradīze» и на сайте www.bilesuparadize.lv.

Подробнее о спектакле и сюжете можно узнать на сайте www.TuraidaRose.lv , где также доступны переводы песен на русский язык.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:10 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 3 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
Число получателей родительского пособия сократилось, но выплаты выросли
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 3 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 3 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 5 часов назад
Погода: ветер, ветер, ты — могуч…
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 7 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать