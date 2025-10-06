Рок-опера «Turaida Rose» в последний раз в Латвии Новости партнеров Редакция PRESS 6 октября, 2025 12:08 Новости партнеров

29 октября в Риге, на сцене XIAOMI Arena, зрители смогут стать свидетелями уникального музыкального события. Рок-опера «Turaida Rose» будет представлена ​​в Латвии во второй, но и в последний раз, поскольку теперь это произведение выйдет за пределы страны и покорит международные сцены.

Постановка создана Vladimir Bogatoff и сочетает в себе историческую легенду с энергетикой рок-музыки, хореографией и специально разработанными светодиодными визуальными решениями. Зрителям обещают не только музыкальное шоу, но и новый формат опыта с возможностью приблизиться к сцене и прочувствовать историю в концертной атмосфере.

Легенда о Турайдской розе

В основе спектакля – легенда XVII века о Майе – молодой девушке, ставшей символом мужества и верности.

В 1601 году, после того как шведские войска захватили Турайдский замок, писарь Грейф нашёл среди павших выжившую маленькую девочку. Он взял сироту под опеку и дал ей имя Майя. С возрастом она становилась всё красивее, и люди прозвали Майю Турайдской розой.

Она влюбилась в садовника Виктора, и они тайно встретились в пещере Гутмана. Однако их счастью помешал польский дезертир Адам Якубовский, который, возжелав Майю, обманом заманил её на место встречи. Когда Майя осознала предательство, она предпочла умереть, чтобы сохранить верность своей любви и уберечь своего жениха.

Благодаря своей смелости и выбору Турайдская роза стала вечным символом того, что даже перед лицом смерти любовь и верность сильнее всего.

Международный контекст

Спектакль поставлен на английском языке, чтобы более широкая аудитория во всём мире могла познакомиться с этим культурным наследием Латвии. После последнего выступления в Латвии рок-опера «Turaida Rose» отправится в международное турне по странам Европы и мира.

В ролях

Главную героиню Майю сыграет Марлена Кейне (Marlēna Keine), солистка Латвийской национальной оперы, выступавшая и за пределами Латвии и получившая признание благодаря ярким сопрановым партиям.

Ренарс Ауструмс (Renārs Austrums), тенор Латвийской национальной оперы, в репертуаре которого как классические оперные партии, так и произведения современной музыки, исполнит партию Виктора.

Сергей Андрощук (Serhii Androshchuk) исполнит роль Адама Якубовского.

Дарина Бланк (Daryna Blank) исполнит роль Лиените, а Петро Челиали (Petro Cheliali) — роль Скудриса.

Особую окраску истории придаст Алекс Силверс (Alekss Silvers), который исполнит роль Рассказчика.

Наурис Индзерис (Nauris Indzeris) исполнит партию Грейфа, Ирма Паваре (Irma Pavāre) – Фриду, а Анна Твердова (Anna Tverdova) – Анну.

Музыка, танец и визуальное решение

Рок-оперу дополнит симфонический рок-оркестр под руководством дирижёра, профессора Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола Гунтарса Бернатса (Guntars Bernāts) – опытного музыкального педагога и учёного, специализирующегося на оркестровом дирижировании и внесшего значительный вклад в развитие латвийской симфонической музыки. Звучание оркестра дополнят экзотические инструменты, такие как пан-флейта и укулеле, а на соло-гитаре сыграет один из выдающихся гитаристов Балтии Андрей Мельников (Andrejs Meļņikovs).

Хореографию исполнят известные украинские танцоры под руководством лауреата множества премий хореографа Александра Лещенко (Oleksandr Leshchenko). Лещенко — лауреат многих международных конкурсов и известен своим энергичным и визуально впечатляющим хореографическим стилем.

В свою очередь, визуальный мир был создан коллективом латвийской художественной студии под руководством Мариса Калве (Māris Kalve), создавшим впечатляющие мэппинги на гигантских светодиодных экранах. Они перенесут зрителей в Турайдский замок и пещеру Гутмана, позволяя им ощутить легенду не только через музыку, но и своими глазами.

Место и время проведения

Рок-опера «Turaida Rose» состоится 29 октября в 20:00 в XIAOMI Арене, Рига.

Билеты можно приобрести в кассе «Biļešu paradīze» и на сайте www.bilesuparadize.lv.

Подробнее о спектакле и сюжете можно узнать на сайте www.TuraidaRose.lv , где также доступны переводы песен на русский язык.