Удары по российским НПЗ помогают «изменить мнение Трампа о перспективах Украины»: Economist

Новая волна атак на нефтеперерабатывающие заводы и другие топливные объекты началась в августе, число ударов, по наблюдениям издания, увеличилось с двух-трех в неделю до четырех-пяти. «Скоро они станут ежедневными», — прогнозирует Economist.

По мнению авторов, «неослабевающая концентрация внимания» на нефтеперерабатывающих заводах «больше всего меняет риторику войны и, по всей видимости, даже помогает изменить мнение Дональда Трампа о перспективах Украины».

В конце августа агентство Reuters сообщило, что около 17% нефтеперерабатывающих мощностей России были по крайней мере временно выведены из строя. «Сейчас эта цифра, безусловно, выше, — полагает Economist. — По некоторым неподтвержденным данным, пострадало до 40% мощностей».

Бенедикт Джордж, руководитель отдела ценообразования на европейские нефтепродукты в компании Argus Media, утверждает, что Украина нанесла удары по 16 из 38 российских НПЗ, а когда НПЗ подвергаются повторным атакам, «ущерб становится долгосрочным».

НА АЗС во все большем числе регионов России стоят очереди, в некоторых регионах введены лимиты на продажу топлива, напоминает издание. По его данным, около 60% дальних ударов по территории России наносятся украинскими беспилотниками Fire Point FP-1, которые с меньшей полезной нагрузкой могут поражать цели на расстоянии до 1500 км. Также сообщается о начале применения крылатых ракет «Фламинго», добавляет Economist, не уточняя источник информации.

...Как стало известно, сегодня ночью ВСУ нанесли мощный удар по нефтебазе в Феодосии. Местные жители сообщают о крупном пожаре.