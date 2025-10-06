Азартные игры с налогами: правительство делает ставку на повышение

«Повышение налоговых ставок для игровых залов и автоматов не приведёт к обещанному росту бюджета — наоборот, поступления в бюджет сократятся», — заявил представитель Ассоциации лицензированных азартных игр Латвии (Latvijā licencēto azartspēļu biedrība - LLAB).

Согласно прогнозам Латвийской ассоциации азартных игр (LLAB), после очередного повышения налогов в 2026 году могут прекратить работу более 20 игровых залов и около 10 столов для карт и рулетки. По расчётам ассоциации, это сократит налоговые поступления примерно на 2,5 миллиона евро — вопреки ожиданиям Министерства финансов, которое рассчитывает на рост доходов. В 2025 году государство планировало получить 25 миллионов евро от налога на игровые автоматы, но после повышения ставок прогнозируется лишь около 22,5 миллиона.

Последнее повышение уже состоялось в начале 2024 года — тогда налог увеличился на 20%. После этого в стране закрылись 24 игровых зала. За последние двадцать лет их общее число уменьшилось более чем на 70% — с 327 в 2005 году до 168 летом 2025-го.

Ассоциация подчёркивает, что новое повышение, запланированное на январь 2026 года, вводится без консультаций с отраслью и без учёта интересов бизнеса. По мнению представителей индустрии, такой подход нарушает принципы добросовестного управления, а прогнозы правительства о росте доходов не соответствуют реальной ситуации на рынке, где офлайн-сегмент стабильно сокращается.

Количество игровых автоматов также неуклонно уменьшается: если на 1 января 2024 года их было 4916, то к сентябрю 2025-го осталось 4037 — почти на 900 меньше. За двадцать лет снижение оказалось столь же существенным, как и сокращение числа залов.

Доходы операторов, работающих в залах казино, продолжают падать — всё больше клиентов переходят в онлайн. Так, выручка от игровых автоматов за первую половину 2025 года снизилась на 12%, с 62,5 млн евро до 55 млн, а доходы от игровых столов — с 5,4 до 4,7 млн евро, то есть примерно на 12,5%.