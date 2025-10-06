Дроны выходят из моря: на побережье Латвии найден фрагмент «Герани»

Госполиция в социальной сети X (Twitter) пишет, что информация о находке получена в воскресенье и что никакой угрозы для населения из-за этого обломка не констатировано. «Возбуждено уголовное дело, Национальные вооружённые силы проинформированы. Не исключено, что обломки дрона принадлежат тому же беспилотнику, часть которого в сентябре вынесло на берег в Вентспилсском крае, но обстоятельства выясняются», — сказано в ее «твите».

НВС же сделали «репост» и от себя написали, что найденное крыло относится к аппарату типа «Герань».

Как сообщалось ранее, в середине сентября на пляже в Варвской волости Вентспилсского края нашли обломок хвостовой части дрона, министр обороны тогда заявил, что это обломок дрона-приманки типа «Гербера», который не представляет опасности. НВС же отметили, что, судя по маркировке и дизайну, дрон произведён Вооружёнными силами РФ.

Дроны «Герань» и «Гербера», которые РФ использует для практически ежедневных атак на Украину (в том числе по гражданским объектам, калеча и убивая мирных жителей), внешне очень похожи, но задачи их разные. «Герань» — ударный дрон (изначально делался на базе иранского «Шахеда», но производство давно осуществляется в РФ, и нынешние аппараты, судя по доступной информации, далеко ушли от оригинала), способный нести боезаряд весом до 50 кг на расстояние до 1 800 км. «Гербера» же — по сути, дрон-приманка. Она выглядит, как «Герань», но сделана из фанеры и пенопласта и может вообще не нести боезаряд: во время массированных воздушных ударов ее задача — отвлечь и перегрузить ПВО.