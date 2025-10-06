Дроны выходят из моря: на побережье Латвии найден фрагмент «Герани»

Vakar, 5. oktobrī, Valsts policija saņēma informāciju, ka Limbažu novada Salacgrīvas pagastā jūras krastā atrasta izskalota drona atlūza (spārns), apdraudējums sabiedrībai nav konstatēts. Par notikušo sākts kriminālprocess un informēti Nacionālie bruņotie spēki. Pieļaujams, ka… pic.twitter.com/MwmXup8HX1— Valsts policija (@Valsts_policija) October 6, 2025
Госполиция в социальной сети X (Twitter) пишет, что информация о находке получена в воскресенье и что никакой угрозы для населения из-за этого обломка не констатировано. «Возбуждено уголовное дело, Национальные вооружённые силы проинформированы. Не исключено, что обломки дрона принадлежат тому же беспилотнику, часть которого в сентябре вынесло на берег в Вентспилсском крае, но обстоятельства выясняются», — сказано в ее «твите».
НВС же сделали «репост» и от себя написали, что найденное крыло относится к аппарату типа «Герань».
Как сообщалось ранее, в середине сентября на пляже в Варвской волости Вентспилсского края нашли обломок хвостовой части дрона, министр обороны тогда заявил, что это обломок дрона-приманки типа «Гербера», который не представляет опасности. НВС же отметили, что, судя по маркировке и дизайну, дрон произведён Вооружёнными силами РФ.
Дроны «Герань» и «Гербера», которые РФ использует для практически ежедневных атак на Украину (в том числе по гражданским объектам, калеча и убивая мирных жителей), внешне очень похожи, но задачи их разные. «Герань» — ударный дрон (изначально делался на базе иранского «Шахеда», но производство давно осуществляется в РФ, и нынешние аппараты, судя по доступной информации, далеко ушли от оригинала), способный нести боезаряд весом до 50 кг на расстояние до 1 800 км. «Гербера» же — по сути, дрон-приманка. Она выглядит, как «Герань», но сделана из фанеры и пенопласта и может вообще не нести боезаряд: во время массированных воздушных ударов ее задача — отвлечь и перегрузить ПВО.