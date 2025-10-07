Кто сделал? Полицейскую машину забросали камнями в Риге

Преступление было совершено путем бросания камней и других предметов, в результате чего транспортному средству был причинён ущерб — на лобовом стекле в нижней части образовались две трещины.

Государственная полиции призывает откликнуться очевидцев происшествия, особенно тех, у кого есть видеорегистраторы, на которых, возможно, зафиксирован момент повреждения автомобиля. Полезные для следствия видеоматериалы полиция просит присылать на электронную почту: irina.andrejeva@riga.vp.gov.lv, или сообщить по телефону 67086359 либо по общему телефону 112.