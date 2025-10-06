Откуда вонь? В Гетлини выравнивают огромную компостную кучу

В течение всего месяца специалисты будут выравнивать поверхность компоста, полученного при переработке биологических отходов, на верхней закрытой части мусорного холма. Такие работы могут временно усилить распространение запахов в соседних районах.

Как отмечает Ропажское самоуправление, сегодня, 6 октября, запланирована настройка газоочистного оборудования, из-за чего возможно кратковременное появление запаха газа.

На интенсивность запахов могут повлиять погодные условия — направление ветра, температура и атмосферное давление. Все мероприятия проводятся в рамках экологической стратегии Getliņi EKO, направленной на устойчивое обращение с отходами и снижение воздействия на окружающую среду.

Компания подчеркивает, что работы выполняются с соблюдением строгих стандартов экологической безопасности, а также выражает благодарность жителям за понимание и терпение в период проведения этих мероприятий.