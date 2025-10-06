Тухлая рыба с доставкой домой: клиент Rimi жалуется на испорченный ужин

По словам нашего читателя, он оформил заказ в магазине Rimi и выбрал порцию лосося стоимостью 6 евро — всего два небольших кусочка, что само по себе немало. Однако вместо свежего продукта ему доставили рыбу, срок годности которой истекал уже 1 октября. Более того, товар был с уценкой в магазине — минус 50% от цены. Несмотря на это, через Wolt покупателю пришлось заплатить полную стоимость.

Когда заказ приехал, ситуация оказалась ещё хуже: упаковка была помята, а внутри находилась тухлая рыба с резким неприятным запахом.

«Это был конкретный тухляк. Запах стоял такой, что даже открывать упаковку было противно. И у меня вопрос: как Wolt вообще может доставлять подобные продукты? Это ведь и их ответственность — проверять свежесть товара. Они отвечают своей репутацией», — рассказал читатель.

После обращения в поддержку Wolt принес извинения и вернул деньги за испорченный товар. Но, как отмечает мужчина, ужин был окончательно испорчен, и пришлось тратить дополнительные деньги на новый заказ.

Главный же вопрос остаётся открытым: кто понесёт ответственность, если подобный продукт попадёт к менее внимательному покупателю? Ведь в случае с уценкой человек может купить рыбу со скидкой, не почувствовать запаха, приготовить её — и попросту получить серьёзное пищевое отравление.

«Мне интересно: если бы кто-то купил эту рыбу со скидкой, не заметил бы проблемы и съел, кто бы отвечал? Магазин? Wolt? Или клиент, который доверился крупной сети? Получается, в Rimi уже настолько охренели, что продают людям тухляк», — возмущается наш читатель.

Эта история поднимает сразу несколько вопросов: Насколько тщательно Rimi следит за качеством продуктов, особенно уценённых? Почему Wolt доставляет товар с истекающим сроком годности и не проверяет его состояние? И главное — кто отвечает за здоровье покупателя, если продукт окажется испорченным?

Ситуацию прокомментировала руководитель внешних коммуникаций Rimi Latvia Эверита Бичкова:

- Мы ежедневно внимательно следим за соблюдением условий хранения, однако возможны отдельные ситуации, когда свежие продукты, особенно упакованные, могут испортиться даже до истечения срока годности, - заявляет представитель торговой сети.

Учитывая количество продуктов, которое ежедневно отправляется из магазина с помощью службы доставки, она признает, что скорей всего тухлую рыбу положили по ошибке:

- Рассмотрев данный случай, мы приносим извинения клиенту за доставленные неудобства и неприятный опыт при покупках в Rimi. Вероятно, сотрудник магазина, отвечавший за сбор данного заказа, допустил человеческую ошибку и включил в заказ лосося, не убедившись в его качестве. Учитывая, что в среднем в одном магазине Rimi представлено несколько тысяч различных товаров, при комплектации заказов через Wolt, где важна скорость, человеческие ошибки возможны.

И наконец представитель Rimi подтвердил, что акции и скидки, действующие в торговой сети на службу доставки не распространяются:

- С целью защиты данных клиентов Rimi, сторонние компании — например, сервис доставки еды и товаров Wolt — не имеют доступа к информации о скидках по программе лояльности. Поэтому через такие сервисы не предлагаются товары со скидкой по карте лояльности или с уценочной наклейкой. Соответственно, при заказе товаров через Wolt цена будет стандартной.

К сожалению, несмотря на наши просьбы предоставить комментарий о том, кто в данном случае несет ответственность за здоровье клиента, ни служба доставки Wolt, ни Центр защиты прав потребителей так и не дали ответа.