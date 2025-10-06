Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Тухлая рыба с доставкой домой: клиент Rimi жалуется на испорченный ужин

Редакция PRESS 6 октября, 2025 16:08

Выбор редакции 0 комментариев

В редакцию Press.lv обратился наш читатель, который поделился крайне неприятным опытом заказа продуктов через сервис доставки Wolt. Мало того, что служба доставки не учитывает действующие в торговой сети акци и скидки, так еще и привезли... тухлую рыбу!

По словам нашего читателя, он оформил заказ в магазине Rimi и выбрал порцию лосося стоимостью 6 евро — всего два небольших кусочка, что само по себе немало. Однако вместо свежего продукта ему доставили рыбу, срок годности которой истекал уже 1 октября. Более того, товар был с уценкой в магазине — минус 50% от цены. Несмотря на это, через Wolt покупателю пришлось заплатить полную стоимость.

Когда заказ приехал, ситуация оказалась ещё хуже: упаковка была помята, а внутри находилась тухлая рыба с резким неприятным запахом.

«Это был конкретный тухляк. Запах стоял такой, что даже открывать упаковку было противно. И у меня вопрос: как Wolt вообще может доставлять подобные продукты? Это ведь и их ответственность — проверять свежесть товара. Они отвечают своей репутацией», — рассказал читатель.

После обращения в поддержку Wolt принес извинения и вернул деньги за испорченный товар. Но, как отмечает мужчина, ужин был окончательно испорчен, и пришлось тратить дополнительные деньги на новый заказ.

Главный же вопрос остаётся открытым: кто понесёт ответственность, если подобный продукт попадёт к менее внимательному покупателю? Ведь в случае с уценкой человек может купить рыбу со скидкой, не почувствовать запаха, приготовить её — и попросту получить серьёзное пищевое отравление.

«Мне интересно: если бы кто-то купил эту рыбу со скидкой, не заметил бы проблемы и съел, кто бы отвечал? Магазин? Wolt? Или клиент, который доверился крупной сети? Получается, в Rimi уже настолько охренели, что продают людям тухляк», — возмущается наш читатель.

Эта история поднимает сразу несколько вопросов: Насколько тщательно Rimi следит за качеством продуктов, особенно уценённых? Почему Wolt доставляет товар с истекающим сроком годности и не проверяет его состояние? И главное — кто отвечает за здоровье покупателя, если продукт окажется испорченным?

Ситуацию прокомментировала руководитель внешних коммуникаций Rimi Latvia Эверита Бичкова:

- Мы ежедневно внимательно следим за соблюдением условий хранения, однако возможны отдельные ситуации, когда свежие продукты, особенно упакованные, могут испортиться даже до истечения срока годности, - заявляет представитель торговой сети.

Учитывая количество продуктов, которое ежедневно отправляется из магазина с помощью службы доставки, она признает, что скорей всего тухлую рыбу положили по ошибке:

- Рассмотрев данный случай, мы приносим извинения клиенту за доставленные неудобства и неприятный опыт при покупках в Rimi. Вероятно, сотрудник магазина, отвечавший за сбор данного заказа, допустил человеческую ошибку и включил в заказ лосося, не убедившись в его качестве. Учитывая, что в среднем в одном магазине Rimi представлено несколько тысяч различных товаров, при комплектации заказов через Wolt, где важна скорость, человеческие ошибки возможны.

И наконец представитель Rimi подтвердил, что акции и скидки, действующие в торговой сети на службу доставки не распространяются:

- С целью защиты данных клиентов Rimi, сторонние компании — например, сервис доставки еды и товаров Wolt — не имеют доступа к информации о скидках по программе лояльности. Поэтому через такие сервисы не предлагаются товары со скидкой по карте лояльности или с уценочной наклейкой. Соответственно, при заказе товаров через Wolt цена будет стандартной.

К сожалению, несмотря на наши просьбы предоставить комментарий о том, кто в данном случае несет ответственность за здоровье клиента, ни служба доставки Wolt, ни Центр защиты прав потребителей так и не дали ответа.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

