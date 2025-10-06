Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия в Совете Безопасности ООН: чем займутся дипломаты?

© LETA 6 октября, 2025 15:52

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В начале октября Латвия начала работу в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в статусе наблюдателя, принимая участие во всех заседаниях, включая закрытые, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.

Это подготовительная фаза перед началом полноценного членства с 1 января 2026 года. 2 января в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоится церемония смены флагов у зала заседаний Совета Безопасности, символизирующая начало полномочий новых стран.

Латвия была избрана в Совет Безопасности ООН 3 июня - за ее кандидатуру проголосовали 178 из 188 государств-членов организации. Срок полномочий Латвии составит два года - с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года.

Как сообщает МИД, в рамках подготовки к членству дипломатическая служба в ближайшие недели проведет моделирование полноценного участия в работе Совета Безопасности. Это позволит проверить и усовершенствовать и содержательную, и техническую готовность, чтобы с 2026 года Латвия могла сразу полноценно включиться в работу.

В настоящее время латвийские дипломаты в Нью-Йорке и Риге проходят интенсивное обучение по повестке дня Совета Безопасности ООН, осваивая процедуры принятия решений и практические аспекты работы. Представители Латвии также активно сотрудничают с представителями других стран-членов совета, структурами секретариата ООН, международными аналитическими центрами и гуманитарными организациями, чтобы углубить экспертные знания и укрепить профессиональный потенциал.

Как подчеркивает МИД, участие в Совете Безопасности ООН даст Латвии возможность напрямую влиять на процессы, касающиеся международной безопасности и верховенства права, особое внимание уделяя агрессии России против Украины. Главная цель Латвии в работе совета - укрепление своей безопасности через защиту суверенитета Украины, разоблачение российской дезинформации и преступлений, содействие экономическим интересам страны.

Приоритетными направлениями деятельности Латвии в Совете Безопасности будут защита основанного на нормах международного порядка в соответствии с Уставом ООН, включая достижение справедливого мира в Украине, содействие гендерному равенству и предотвращение сексуального насилия в условиях вооруженных конфликтов, а также поиск решений для актуальных проблем безопасности, включая гибридные угрозы, кибератаки, риски, связанные с искусственным интеллектом, и дезинформацию.

МИД подчеркивает, что участие Латвии в Совете Безопасности ООН знаменует новый этап во внешней политике страны, который позволит ей активнее участвовать в решении глобальных вопросов безопасности и повысит ее роль на международной арене.
 

