«Проиграют не только читатели, но и госбюджет»: приключения налога на прессу в Латвии

Так в 2009 году «Неаткарига» - тогда ведущая газета на латышском языке в Латвии, «приветствовала» идею повысить НДС на печатные издания с 10 до 21%.

Латвийская ассоциация издателей прессы (LPIA) тогда обратилась к депутатам Сейма с просьбой не делать этой глупости. «Конечно, можно просто сложить эти проценты и объявить, что, повысив ставку, государство получит столько-то миллионов. Но нужно учитывать, что многие предприниматели не смогут выжить в таких условиях, и издательства обанкротятся. В результате не будет никого, кто будет платить НДС и социальные налоги за работников, и в конечном итоге проиграют не только читатели и издатели, но и государственный бюджет», — заявил тогда исполнительный директор LPIA Гунтарс Лицис

«Покупательная способность населения снизилась, и ничто не указывает на то, что в ближайшие годы она может значительно вырасти. Поэтому повышать цены на издания больше невозможно. Кроме того, общий рынок рекламы сократился на 50–60%», — вторил ему председатель правления издательства Lauku Avīze Гунтарс Клявинскис.

А это эпитафия латвийскому газетному бизнесу от «Диены». Наглядно, да? К этой картинке мы еще вернемся.

Издатели попробовали поговорить с тогдашним президентом страны Валдисом Затлерсом. Тот развёл руками: вопрос находится в компетенции Сейма. А Сейм махнул на все возражения руками тогдашнего коалиционного большинства, проголосовавшего «за» НДС в 21%.

Не прошло и года, как...

...издательство «Preses nams» было объявлено неплатежеспособным. А знаменитая многоэтажка на Кипсале окончательно превратилась из «Дома печати» в «Дом призраков». Какая связь? Связь прямая, и она неоднократно озвучивалась латвийскими издателями.

-Печать, доставка, торговля газетами и книгами – это целая отрасль, которая и так не жирует. Повышения НДС означает повышение цен и падение объема продаж – никто ведь не строит иллюзий по поводу покупательной способности нашего населения? Люди будут просто меньше покупать. А сокращение продаж означает сокращение заказов в латвийских типографиях. Которые и так не то чтобы ими завалены. А сокращение заказов означает падение рентабельности, а то и вовсе уход в минус. Что с «Preses nams» и произошло.

Причем эта цепочка очевидна каждому, кто имеет дело с реальной экономикой, знает как зарабатываются деньги и умеет считать больше чем на один шаг вперед. Каждому – кроме депутатов Сейма. Ощущение такое, что начав получать ха-арошие депутатские зарплаты строго по определенным дням минута в минуту, они тут же забывают, откуда эти деньги берутся.

Впрочем надо отдать должное следующему Сейму. Видимо, зрелище «украсившего» панораму Риги пустого «Дома печати» с таким немым укором смотрело на них погасшими навсегда окнами, что и они не выдержали. И через несколько лет НДС на прессу – та-дамм! был снижен до 12%.

12 – это лучше чем 21. Но хуже, чем 10% - ставки до 2009 года. Поэтому проблемы у прессы продолжали накапливаться как снежный ком. Не заметить этого было нельзя.

И в 2020-м году на это вынужден был обратить внимание тогдашний министр финансов Янис Рейрс (Новое единство), поддержавший – что вообще то нехарактерно для министра финансов - снижение НДС до 5%. На то у него был серьезный аргумент.

«[В вопросе о печатной прессе] переплетаются геополитика и идеология. Большая часть населения в регионах получает информацию из печатных СМИ. Однако в настоящее время СМИ работают в убыток, поэтому мы должны дать возможность этой информации дойти до людей. Таким образом, снижение НДС на печатную прессу является правильным решением», — заявил Рейрс.

Министр добавил, что в настоящее время сниженная ставка НДС в размере 12% применяется как к местной прессе, так и к печатным СМИ третьих стран. «Получается, что мы субсидируем негативный нарратив соседних стран по отношению к нам через сниженный НДС. Было бы правильнее применять к СМИ третьих стран полную ставку НДС в размере 21%», — признал министр финансов.

Согласитесь – сильные аргументы. Которые были вывернуты наизнанку его преемником, нынешним министром финансов Арвилом Ашераденсом (то же Новое единство). Он настаивает на применении 5% только к прессе на латышском языке и языках ЕС, а вот все остальные (читай в первую очередь русские СМИ) – пожалуйте платить 21%.

А что изменилось с 2020 года? Может быть геополитика стала не так важна? Как бы не так, стала только важнее. Или может Латвии стало выгодно субсидировать прессу других стран, в ущерб латвийской? Да с чего бы, если именно латвийские издания являются и работодателями, и налогоплательщикам, и – опять же – заказчиками у местных типографий.

Может г-н Ашераденс этого не знает, может ему кто-то неправильно объяснил ситуацию? Да нет, всё он знает, ибо - та-да-дадамм! Арвил Ашераденс с 1990 по 2009 год работал директором и председателем правления АО «Diena». Да-да, той самой "Диены", что в 2009-м поместила на первой полосе тот самый грустный рисунок.

А теперь внимание вопрос: если г-н Ашераденс всё знает и всё понимает - зачем он это делает? Зачем в 2025-м делает ровно то, против чего боролся в 2009м?

Спросите при случае у него самого, а у нас рациональных объяснений нет.