«Блестят, как зеркало! Новые поезда заметить очень трудно»: работник ViVi

Лаурис рассказывает, что за время его смен в течение менее чем пяти месяцев под поезд попали два человека. Оба случая произошли на линии Тукумса: один — между станциями «Засулаукс» и «Депо», а второй — сразу после выезда со станции «Слока», примерно в 150 метрах до станции «Вайвари».

«Хочу напомнить: если горит красный сигнал, остановитесь и подождите, пока поезд проедет. И ещё одно — в солнечную погоду нужно смотреть дважды, потому что поезда “Škoda” блестят, как зеркало, и заметить их очень трудно», — подчёркивает Лаурис Зелтиньш.

Если бы люди прислушивались к его советам, несчастных случаев на путях было бы меньше, и, вероятно, не произошла бы трагедия у станции Имантa, где погибли две 13-летние девочки.

Слова Лауриса подтверждают и данные «Латвийской железной дороги»: в этом году в Латвии на или у железнодорожных путей погибло семь человек, а ещё девять получили травмы. Большинство происшествий произошло из-за невнимательности или беспечности самих пострадавших.