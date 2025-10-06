Помощь в принудительном порядке: в Детской больнице новые правила

Проект стартовал в сентябре и призван обеспечить своевременную и всестороннюю помощь детям и подросткам, страдающим зависимостью от наркотиков, алкоголя и других веществ.

Руководитель Центра психического здоровья детей и подростков Карина Бейнерте отмечает, что еще год назад врачи начали бить тревогу из-за роста числа передозировок среди молодежи. «Это обнажило нехватку специализированных услуг. Даже сейчас, начиная новый проект, мы видим, что возможностей пока недостаточно. Но безусловно, это важный шаг к улучшению ситуации», — говорит она.

Теперь, если подросток поступает в больницу в тяжелом состоянии после употребления наркотиков или алкоголя, ему предоставляется всесторонняя помощь. Специалисты оценивают риски, связанные с конкретным случаем, и разрабатывают индивидуальный план лечения. Кроме того, в больнице начали принимать пациентов с психиатрическими расстройствами, сочетающимися с зависимостью, — ранее подобных программ не существовало.

По словам Бейнерте, лечение таких подростков включает оценку не только физического состояния, но и психического здоровья и социальных факторов. «Часто зависимость сопровождается депрессией или тревожностью. Мы стараемся рассмотреть ситуацию комплексно и обеспечить подростку поддержку, которая продолжится и после выписки», — объясняет она.

Продолжительность программы зависит от потребностей ребенка и обычно составляет около месяца. Подросткам предоставляется амбулаторная помощь, а при необходимости — лечение в стационаре.