Помощь в принудительном порядке: в Детской больнице новые правила

6 октября, 2025 17:15

LETA

Детская клиническая университетская больница начала пилотный проект, направленный на комплексное лечение подростков с тяжелой зависимостью от психоактивных веществ. Теперь помощь таким пациентам можно оказывать в принудительном порядке, даже если несовершеннолетний или его родители не согласны на лечение.

Проект стартовал в сентябре и призван обеспечить своевременную и всестороннюю помощь детям и подросткам, страдающим зависимостью от наркотиков, алкоголя и других веществ.

Руководитель Центра психического здоровья детей и подростков Карина Бейнерте отмечает, что еще год назад врачи начали бить тревогу из-за роста числа передозировок среди молодежи. «Это обнажило нехватку специализированных услуг. Даже сейчас, начиная новый проект, мы видим, что возможностей пока недостаточно. Но безусловно, это важный шаг к улучшению ситуации», — говорит она.

Теперь, если подросток поступает в больницу в тяжелом состоянии после употребления наркотиков или алкоголя, ему предоставляется всесторонняя помощь. Специалисты оценивают риски, связанные с конкретным случаем, и разрабатывают индивидуальный план лечения. Кроме того, в больнице начали принимать пациентов с психиатрическими расстройствами, сочетающимися с зависимостью, — ранее подобных программ не существовало.

По словам Бейнерте, лечение таких подростков включает оценку не только физического состояния, но и психического здоровья и социальных факторов. «Часто зависимость сопровождается депрессией или тревожностью. Мы стараемся рассмотреть ситуацию комплексно и обеспечить подростку поддержку, которая продолжится и после выписки», — объясняет она.

Продолжительность программы зависит от потребностей ребенка и обычно составляет около месяца. Подросткам предоставляется амбулаторная помощь, а при необходимости — лечение в стационаре.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

