Виктор Гюго — символ французской литературы XIX века, писатель, поэт и мыслитель, посвятивший жизнь борьбе за гуманизм, справедливость и свободу. Его роман Отверженные — это история искупления и веры в человека, где каждый персонаж становится зеркалом общества. Гюго был противником цензуры и сторонником всеобщего образования. Он считал, что литература должна воспитывать милосердие и совесть, а не служить власти. Его слова о свободе и равенстве звучат актуально и сегодня.

Когда книги Виктора Гюго становятся недоступными из-за налогов, общество теряет голос, который учил нас состраданию и человеческому достоинству. Повышая НДС на книги, Латвия делает культуру предметом роскоши. Это шаг к миру, где знания становятся привилегией, а не правом каждого.