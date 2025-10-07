Спасите нашу больницу! Жители пытаются отстоять круглосуточный стационар в Балви

Самоуправление считает, что намерение Министерства здравоохранения преобразовать Балвскую больницу в дневной стационар неприемлемо, так как угрожает доступности своевременной и качественной медицинской помощи для жителей края.

Самоуправление подчеркивает, что ООО "Объединение Балвской и Гулбенской больниц" соответствует статусу больницы третьего уровня. Также Балвская больница в последние годы постоянно развивалась, инвестируя в инфраструктуру, модернизацию материально-технической базы и повышение качества услуг.

"Сокращение возможностей больницы для жителей восточных приграничных территорий означает снижение доступности качественной медицинской помощи, противоречит планам усиления безопасности государства и укрепления восточной границы", - заявили в краевой думе.

В самоуправлении отмечают, что из более отдаленных волостей края дорога до Балвской больницы занимает около 25 минут, тогда как до Резекне или Валмиеры - значительно больше. Например, из поселка Жигури до больницы в Валмиере пришлось бы добираться более двух часов.

Поэтому краевое самоуправление требует сохранить круглосуточный стационар Балвской больницы неотложной медицинской помощи и обеспечить для нее необходимое финансирование, а также призывает жителей края подписываться под этим требованием.

Собранные подписи планируется направить председателю Сейма Дайге Миерине, премьер-министру Эвике Силине и министру здравоохранения Хосаму Абу Мери.