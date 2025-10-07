Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Спасите нашу больницу! Жители пытаются отстоять круглосуточный стационар в Балви

Редакция PRESS 7 октября, 2025 12:25

Facebook/ Slimnīcu apvienība

Балвское самоуправление начало сбор подписей за сохранение круглосуточного стационара Балвской больницы неотложной медицинской помощи, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

Самоуправление считает, что намерение Министерства здравоохранения преобразовать Балвскую больницу в дневной стационар неприемлемо, так как угрожает доступности своевременной и качественной медицинской помощи для жителей края.

Самоуправление подчеркивает, что ООО "Объединение Балвской и Гулбенской больниц" соответствует статусу больницы третьего уровня. Также Балвская больница в последние годы постоянно развивалась, инвестируя в инфраструктуру, модернизацию материально-технической базы и повышение качества услуг.

"Сокращение возможностей больницы для жителей восточных приграничных территорий означает снижение доступности качественной медицинской помощи, противоречит планам усиления безопасности государства и укрепления восточной границы", - заявили в краевой думе.

В самоуправлении отмечают, что из более отдаленных волостей края дорога до Балвской больницы занимает около 25 минут, тогда как до Резекне или Валмиеры - значительно больше. Например, из поселка Жигури до больницы в Валмиере пришлось бы добираться более двух часов.

Поэтому краевое самоуправление требует сохранить круглосуточный стационар Балвской больницы неотложной медицинской помощи и обеспечить для нее необходимое финансирование, а также призывает жителей края подписываться под этим требованием.

Собранные подписи планируется направить председателю Сейма Дайге Миерине, премьер-министру Эвике Силине и министру здравоохранения Хосаму Абу Мери.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

