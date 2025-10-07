Венгрия сняла вето: ЕС договорился ограничить перемещения дипломатов России

По данным издания, Венгрия, ранее блокировавшая инициативу, сняла свое вето. Мера войдет в 19-й пакет санкций ЕС против России.

Согласно предложению, выдвинутому Чехией, российские дипломаты, аккредитованные в одной из столиц Евросоюза, будут обязаны заранее уведомлять правительства других стран о своих поездках перед пересечением внутренних границ.

Решение стало ответом на рост числа диверсий и шпионских операций, которые, по данным европейских разведслужб, осуществляются под дипломатическим прикрытием. Один из высокопоставленных дипломатов ЕС пояснил, что такие меры позволят спецслужбам лучше отслеживать подозрительных лиц.

Глава МИД Чехии Ян Липавский отметил, что Евросоюз должен «строго соблюдать принцип взаимности» при выдаче краткосрочных дипломатических виз в соответствии с Венской конвенцией.

«Для России не существует Шенгена, поэтому нет смысла, чтобы российский дипломат, аккредитованный в Испании, мог свободно приезжать в Прагу», — подчеркнул министр.

Ранее Чехия уже ограничила передвижение российских дипломатов: с 30 сентября в страну запрещен въезд представителям России и обладателям служебных паспортов, не аккредитованным в Чехии.

При этом, по информации FT, принятие нового пакета санкций может осложниться из-за инициативы Австрии исключить из списка санкций активы бизнесмена Олега Дерипаски. Вена предлагает этот шаг, чтобы компенсировать банку Raiffeisen Bank International сумму в 2 млрд евро, взысканную по решению российского суда.

Как отмечает издание, около десяти стран ЕС заявили, что не поддержат документ, если предложение Австрии останется в тексте. Очередной раунд переговоров запланирован на 8 октября.