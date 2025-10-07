Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Венгрия сняла вето: ЕС договорился ограничить перемещения дипломатов России

Редакция PRESS 7 октября, 2025 13:33

Мир 0 комментариев

Страны Европейского союза согласовали введение ограничений на свободное передвижение российских дипломатов внутри объединения. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два осведомленных источника.

По данным издания, Венгрия, ранее блокировавшая инициативу, сняла свое вето. Мера войдет в 19-й пакет санкций ЕС против России.

Согласно предложению, выдвинутому Чехией, российские дипломаты, аккредитованные в одной из столиц Евросоюза, будут обязаны заранее уведомлять правительства других стран о своих поездках перед пересечением внутренних границ.

Решение стало ответом на рост числа диверсий и шпионских операций, которые, по данным европейских разведслужб, осуществляются под дипломатическим прикрытием. Один из высокопоставленных дипломатов ЕС пояснил, что такие меры позволят спецслужбам лучше отслеживать подозрительных лиц.

Глава МИД Чехии Ян Липавский отметил, что Евросоюз должен «строго соблюдать принцип взаимности» при выдаче краткосрочных дипломатических виз в соответствии с Венской конвенцией.

«Для России не существует Шенгена, поэтому нет смысла, чтобы российский дипломат, аккредитованный в Испании, мог свободно приезжать в Прагу», — подчеркнул министр.

Ранее Чехия уже ограничила передвижение российских дипломатов: с 30 сентября в страну запрещен въезд представителям России и обладателям служебных паспортов, не аккредитованным в Чехии.

При этом, по информации FT, принятие нового пакета санкций может осложниться из-за инициативы Австрии исключить из списка санкций активы бизнесмена Олега Дерипаски. Вена предлагает этот шаг, чтобы компенсировать банку Raiffeisen Bank International сумму в 2 млрд евро, взысканную по решению российского суда.

Как отмечает издание, около десяти стран ЕС заявили, что не поддержат документ, если предложение Австрии останется в тексте. Очередной раунд переговоров запланирован на 8 октября.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

