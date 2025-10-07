Очевидец сделал пару фотографий на трамвайной остановке возле "Замка света". На фото бабушка сидит на остановке на раскладном стуле, который взяла с собой.

Es saprotu ka galvenā kaite uz Rīgas ielām uz doto brīdi ir sarkanie motosipēdi, bet gribētos aktualizēt arī citus jautājumus. Piemēram šo bildi es uztaisiju piektdien. https://t.co/lOxzaKoSJD pic.twitter.com/BMHGmUxejj — ■ (@merelysimple) October 6, 2025

"Я понимаю, что на рижских улицах главное зло на данный момент - красные мотосипеды, но хотелось бы актуализировать и другие беды. Например, это фото я снял в пятницу", - так автор подписал свой снимок.

Вторую же фотографию он сделал еще в 2018 году. На этом кадре - рыбак сидит на ящике для снастей.

То есть, остановку общественного транспорта так и не оборудовали минимум семь лет.

"К сожалению, это не центр и там депутаты не живут, но вы там держитесь", - пошутили в комментариях.

"Неправильный берег Риги, там изменения идут медленнее и неохотнее", - отметили местные жители.

В Риге в рамках нового закупочного конкурса планируется установить 500 крытых остановок с навесами и скамейками. Но вот только на установку фирме, выигравшей конкурс дали... несколько лет.