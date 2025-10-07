Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Алкоголь ещё подорожает: когда и на сколько?

© Lsm.lv 7 октября, 2025 14:31

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство финансов подготовило поправки к Закону об акцизном налоге, которые войдут в общий пакет бюджетных законопроектов. Оно поясняет, что цель изменений — ограничение потребления вредных для здоровья продуктов, таких как алкогольные напитки и табачные либо содержащие никотин изделия, поправки также призваны способствовать сокращению использования экологически вредных веществ, таких как ископаемые виды топлива. Но, конечно, это также означает новые поступления в бюджет, сообщает rus.lsm.lv.

Поправки предусматривают ускоренное повышение ставки акцизного налога на крепкие алкогольные напитки с 1 марта 2026 года — на 15 евро за 100 литров абсолютного алкоголя. В свою очередь, с 1 марта 2028 года планируется повышение ставок акцизов на все алкогольные напитки, включая пиво.

В 2026 и 2027 годах планируется поэтапное повышение ставок акциза на табачные изделия, нагреваемый табак, табачные листья, жидкости для электронных курительных устройств и ингредиенты для их приготовления, а также заменители табака (за исключением сигар, сигарилл и жидкостей для электронных курительных устройств и ингредиентов в 2026 году). Повышение ставок запланировано и на 2028 год.

С 2028 года также планируется повышение ставок акциза на безалкогольные напитки как с содержанием сахара не более 8 граммов на 100 миллилитров, так и с более высоким содержанием сахара, а также на энергетические напитки. Будет уточнено положение об освобождении от акциза: льгота будет применяться только к негазированным, нерасфасованным безалкогольным напиткам, произведенным в заведениях общественного питания или точках продаж для потребления на месте.

С 2028 года отменяется применение пониженной ставки акциза к нефтепродуктам, используемым в свободных портах и особых экономических зонах. В дальнейшем эти продукты будут облагаться акцизным налогом по общей ставке.

Изменение ставок акциза окажет положительное влияние на фискальную сферу в течение трех лет, прогнозирует Минфин. Там подсчитали, что в 2026 году дополнительные поступления в государственный бюджет должны составить 7,5 млн евро, в 2027 году — почти 11,9 млн евро, а в 2028 году — порядка 30,5 млн евро.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать