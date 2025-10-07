Алкоголь ещё подорожает: когда и на сколько?

Поправки предусматривают ускоренное повышение ставки акцизного налога на крепкие алкогольные напитки с 1 марта 2026 года — на 15 евро за 100 литров абсолютного алкоголя. В свою очередь, с 1 марта 2028 года планируется повышение ставок акцизов на все алкогольные напитки, включая пиво.

В 2026 и 2027 годах планируется поэтапное повышение ставок акциза на табачные изделия, нагреваемый табак, табачные листья, жидкости для электронных курительных устройств и ингредиенты для их приготовления, а также заменители табака (за исключением сигар, сигарилл и жидкостей для электронных курительных устройств и ингредиентов в 2026 году). Повышение ставок запланировано и на 2028 год.

С 2028 года также планируется повышение ставок акциза на безалкогольные напитки как с содержанием сахара не более 8 граммов на 100 миллилитров, так и с более высоким содержанием сахара, а также на энергетические напитки. Будет уточнено положение об освобождении от акциза: льгота будет применяться только к негазированным, нерасфасованным безалкогольным напиткам, произведенным в заведениях общественного питания или точках продаж для потребления на месте.

С 2028 года отменяется применение пониженной ставки акциза к нефтепродуктам, используемым в свободных портах и особых экономических зонах. В дальнейшем эти продукты будут облагаться акцизным налогом по общей ставке.

Изменение ставок акциза окажет положительное влияние на фискальную сферу в течение трех лет, прогнозирует Минфин. Там подсчитали, что в 2026 году дополнительные поступления в государственный бюджет должны составить 7,5 млн евро, в 2027 году — почти 11,9 млн евро, а в 2028 году — порядка 30,5 млн евро.