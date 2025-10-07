Как выбрать надёжную обувь на нашу сырую холодную погоду: эксперт — о ценах и правилах

Однако вначале – несколько типичных претензий с вышеуказанного портала. (В социальных сетях несложно найти названия тех магазинов, на которые чаще жалуются.)

«Купил туфли в обувном магазине торгового центра, но не прошло и месяца, как на обеих парах сломалась подошва – из-за некачественного материала. В магазине, куда вернул товар, согласились, что это производственный брак, и предложили выбрать любую другую обувь на эту сумму. Обошел весь магазин, но ничего подходящего не нашел…»

«Купил обувь и через два месяца на обеих туфлях начала отклеиваться подошва. Производственный брак… В магазине отказались возвращать деньги, предложив обменять товар. Пришлось менять шило на мыло…»

«Купила дочке розовые осенние сапожки, а через три месяца краска начала сходить. В магазине деньги не вернули, сапожки пришлось выбросить…»

Для осени и зимы – по две пары

- Тот, кто часто бывает на Западе, предпочитает хорошую обувь покупать там. Зачастую дороже, но зато гораздо надежнее. Почему? - вопрос г-ну Буракевичу.

- Тут много слагаемых. Если обувь дешевая, то и сделана из дешевых материалов – не таких износостойких. Я не говорю о том, что обязательно нужно покупать дорогую, брэндовую обувь. Но для осени и зимы при нашем климате лучше иметь минимум две пары. Если попали под дождь, то оставили одну пару дома, другую надели. А когда в одной и той же идут и на работу, и гулять, то и срок ее службы уменьшается... Обувь боится сырости, поэтому ей обязательно нужно дать возможность отдохнуть. У сырой обуви все структуры ослаблены. Наденете ее - она начинает трескаться, разваливаться.

- Вы сказали о том, что дешевую обувь долго не проносишь. «Дешевая» - это сколько по меркам Латвии?

- Допустим, босоножки или туфли на низком каблуке, типа балеток, по цене 30 евро. В эту сумму входят и налог с оборота, и транспортные расходы на доставку товара, работа, материалы. Ясно, что изготовить хорошую обувь за эти деньги невозможно.

- Но у людей часто разваливаются сапоги, которые они покупают в Латвии и за 200-300 евро.

- С каждым случаем нужно разбираться. Однако есть общий знаменатель для дорогой обуви: она изящна, сделана из тонкой кожи. Это как шелковое платье, которое нужно очень бережно носить. Дорогая изящная обувь тоже не должна надеваться ежедневно, в любую погоду...

Минусы овечьей кожи

- В советское время импортная обувь была дефицитом, но если удавалось ее достать, то, как правило, сносу ей не было. Югославская, финская, австрийская… Сегодня у нас продают зимнюю обувь из Бразилии, Турции, Португалии. Это нормально для нашего климата?

- Раньше были другие технологии. Сейчас применяется много промежуточных искусственных материалов. Те же стельки не всегда делают из кожи. Все натуральное стоит очень дорого. Сама кожа раньше была более толстой. На зимнюю обувь - 1,2–1,4 миллиметра, а сейчас – 1,1. Нынче больше используют овечью кожу. Да, она эстетично смотрится, но по структуре более рыхлая... И все же дело не в стране-изготовителе, а в конкретном предприятии. Был я в свое время на заводе в Италии, на котором обувь изготавливали для разных стран. Для России – на более широкой колодке, из более толстой кожи. Понятно, что климат там не такой, как в Италии или во Франции...

Какая подошва лучше

- А как все-таки выбирать зимнюю обувь, чтобы ноги не замерзли?

- Чтобы ногам было тепло, главное - не наличие меха в ботинках, а правильная и обязательно толстая подошва. Но тут кроется подвох: некоторые производители делают подошву, которая только выглядит мощно, а на самом деле пропускает и влагу, и холод с поверхности земли. Кстати, полиуретановая подошва имеет плохое сцепление со снегом и льдом, поэтому зимняя обувь с подошвой из полиуретана сильно скользит...

Очень хороша каучуковая подошва. Если найдете зимнюю обувь на такой - смело покупайте.

Многие думают, что кожаная подошва ботинок делает их холодными, но это не так. Если кожаная подошва правильно обработана, то она не будет отдавать тепло.

Хорошо, когда на подошве есть рифление: такая обувь дольше держит тепло.

Нужно обращать внимание и на то, чем утеплены ботинки, а также самим утеплять их. На мой взгляд, лучшее утепление – стелька, у которой на одной стороне термоизоляционная фольга, а на другой - натуральный войлок. Такая стелька будет держать тепло даже лучше меховой.

- В Латвии многие покупают специализированную обувь: для строителей, военных. Почему?

- Потому что она соответствует определенным стандартам. К примеру, обувь для военных должна выдерживать большую нагрузку, влажность, морозоустойчивость - как минимум до минус 30. В строительной обуви есть специальная подкладка, защищающая от высоких морозов, чтобы можно было работать на улице...

Правильный уход за обувью

- Родители часто требуют от детей, чтобы те чистили обувь кремом. Но многие сами понятия не имеют, как правильно за ней ухаживать.

- То, что обувь нужно «кормить» кремом, - азбучная истина. Иначе кожа засохнет. По структуре кожа наполнена различными смягчителями. При длительном воздействии влаги и пота эти вещества меняют свою химическую формулу, кожа становится жесткой. Поэтому и используют крем... Когда обувь высохнет - обрабатывают аэрозолем от воды. Возвращаетесь с улицы – сразу удаляете с влажной обуви грязь: в противном случае она въестся в кожу. Если обувь велюровая, то грязь чистят против ворса. Сделаете наоборот – только будете втирать.

– Какие еще ошибки совершают при уходе за обувью?

- Проблема в том, что наши люди не привыкли читать инструкцию по использованию обуви, особенно ту ее часть, которая посвящена уходу. Им кажется, что все аэрозоли и кремы для обуви одинаковы и за любой обувью можно ухаживать тем средством, которое есть дома. Люди не понимают, что домашнее средство может оказаться пенкой для чистки замши, а значит, не сможет защитить от влаги кожаный ботинок.

Но даже если человек осмысленно выбирает крем с защитной функцией, он не задумывается, подойдет ли тот для его обуви. Одни ботинки надо смазывать средством с силикатами, другие – кремом с пчелиным воском, третьи - с чем-то еще. Одному виду обуви нужен только спрей, другому – крем... и так далее. Все это детально описано в инструкции к обуви, которую латвийцы читать не привыкли!

А еще я заметил, что люди врут сами себе, утверждая, что ухаживают за обувью. На самом деле мне часто приносят обувь, которая крем в последний раз «видела» на производстве...

- Чем надо обрабатывать обувь, чтобы в нее не въелись грязь, соль, реагенты?

- И кожаную, и замшевую обувь можно покрыть специальным средством, защищающим от грязи, соли и повреждений. Правда, и от этого средства не стоит ждать чуда и думать, что оно убережет на 100%. Поэтому я советую на зиму покупать только черную обувь: такая, даже если и пострадает от соли и реагентов, подлежит восстановлению с помощью черной краски. Даже темно-коричневую обувь восстановить труднее, чем черную...

Если обувь намокла…

* Сразу же высушите ее. Это первое, что вы должны сделать, вернувшись домой в мокрых туфлях или ботинках. Чем дольше кожа подвергается воздействию влаги, тем серьезнее пострадает ее качество. Выньте стельки, установите внутрь формодержатели или набейте бумагой, что обеспечит нормальную вентиляцию, и поставьте ботинки на открытое место в хорошо проветриваемом помещении.

* Ни в коем случае не сушите кожаную обувь на батарее, с помощью фена или под прямыми солнечными лучами. Высокая температура может повредить поверхность, изменить свойства клея, пропитки. Из-за этого обувь рискует рассохнуться. Кроме того, она может стать более жесткой или начнет пропускать воду.

* Чтобы обувь высохла быстрее, положите внутрь поглощающие влагу пакетики с силикагелем, мягкое впитывающее полотенце или шарики из бумажных салфеток...

Илья ДИМЕНШТЕЙН