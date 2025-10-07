Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Взрывы в Болдерае: подробности от пожарных

Редакция PRESS 7 октября, 2025 15:47

ЧП и криминал 0 комментариев

Как уже сообщал press.lv, в воскресенье вечером жителей рижского района Болдерая встревожили два взрыва. В соцсетях люди делились предположениями и наблюдениями. Теперь телепрограмма "Дегпункта" рассказала о подробностях - ЧП произошло в 17.20 на предприятии Lignums в Риге — это завод по производству фанеры, который является частью латвийской компании Latvijas Finieris и расположен на улице Финиера в Болдерае.

Сотрудники пожарной части Болдераи поспешили на помощь рабочим завода. На территории предприятия загорелся тягач с прицепом. Во время пожара часть его взорвалась, что привело к возгоранию другого оборудования.

...Воскресный вечер на пожарной станции Болдераи выдался довольно спокойным. Соседний деревообрабатывающий завод тоже работал в обычном режиме – из труб валил дым, а по территории проезжала большегрузная техника. Однако чуть позже пяти пожарные заметили чёрный дым там, где его обычно не бывает. Поскольку он не прекращался, они решили зайти к соседям, чтобы убедиться, что всё в порядке. Когда они открыли ворота автоцистерн, им поступил звонок: на заводе начался пожар.

«Когда первое подразделение прибыло на место происшествия, было установлено, что горит трактор-погрузчик, площадь возгорания составляет 20 м². Во время инцидента произошло несколько взрывов, в результате которых одно большое колесо от трактора отлетело примерно на 15 метров и упало на элеватор, где начался пожар на площади 10 м²», — рассказывает командир Болдерайского поста Интарс Мигланс.

Взрыв шин трактора был слышен даже за 500 метров. Это и привлекло внимание жителей Болдераи: «Тридцать-сорок минут назад мы с девушкой гуляли и услышали два взрыва. Знакомые написали нам, что фабрика горит. Мы приехали посмотреть, там уже горел погрузчик».

До прибытия пожарных из пожарной части Болдераи местная пожарная команда работала над тушением трактора. После прибытия подкрепления четыре бригады тушили пламя. Благодаря работе спасателей пожар высокой степени опасности был локализован в течение часа.

На месте происшествия также находились медики. К счастью, и спасатели, и работники фабрики успели благополучно покинуть территорию. Полностью потушить пламя удалось лишь спустя два с половиной часа.

ФОТО из фейсбука

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

