Взрывы в Болдерае: подробности от пожарных

Сотрудники пожарной части Болдераи поспешили на помощь рабочим завода. На территории предприятия загорелся тягач с прицепом. Во время пожара часть его взорвалась, что привело к возгоранию другого оборудования.

...Воскресный вечер на пожарной станции Болдераи выдался довольно спокойным. Соседний деревообрабатывающий завод тоже работал в обычном режиме – из труб валил дым, а по территории проезжала большегрузная техника. Однако чуть позже пяти пожарные заметили чёрный дым там, где его обычно не бывает. Поскольку он не прекращался, они решили зайти к соседям, чтобы убедиться, что всё в порядке. Когда они открыли ворота автоцистерн, им поступил звонок: на заводе начался пожар.

«Когда первое подразделение прибыло на место происшествия, было установлено, что горит трактор-погрузчик, площадь возгорания составляет 20 м². Во время инцидента произошло несколько взрывов, в результате которых одно большое колесо от трактора отлетело примерно на 15 метров и упало на элеватор, где начался пожар на площади 10 м²», — рассказывает командир Болдерайского поста Интарс Мигланс.

Взрыв шин трактора был слышен даже за 500 метров. Это и привлекло внимание жителей Болдераи: «Тридцать-сорок минут назад мы с девушкой гуляли и услышали два взрыва. Знакомые написали нам, что фабрика горит. Мы приехали посмотреть, там уже горел погрузчик».

До прибытия пожарных из пожарной части Болдераи местная пожарная команда работала над тушением трактора. После прибытия подкрепления четыре бригады тушили пламя. Благодаря работе спасателей пожар высокой степени опасности был локализован в течение часа.

На месте происшествия также находились медики. К счастью, и спасатели, и работники фабрики успели благополучно покинуть территорию. Полностью потушить пламя удалось лишь спустя два с половиной часа.

