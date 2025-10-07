Путин солгал Трампу и ответит за это: Волкер о «Томагавках»

Президент России Владимир Путин "солгал Дональду Трампу" о своих намерениях положить конец полномасштабному вторжению России в Украину, заявил Euronews бывший посланник Трампа на переговорах по Украине. Поэтому "вполне возможно, что США направят "Томагавки" в Украину", - сказал Курт Волкер.

19 августа, через несколько дней после встречи Трампа с Путиным на Аляске, президент США принял Владимира Зеленского и других лидеров ЕС в Белом доме.

После этой встречи Трамп заявил, что собирается организовать встречу между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Волкера, именно это Путин пообещал Трампу в телефонном разговоре. "Трамп расстроен. Путин пообещал ему, что проведет переговоры и встретится с Зеленским. Он [Путин] сделал это, когда Трамп был с европейскими лидерами в Белом доме. Он пошел и позвонил Путину, который в тот момент согласился", - сказал Волкер.

"Но Путин солгал ему, и теперь Трамп раздражен".

Некоторые страны предложили провести у себя историческую встречу и даже предложили не арестовывать Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда на арест за похищение украинских детей.

С тех пор Кремль неоднократно отвергал возможность личной встречи с Зеленским с участием или без участия президента США.

"Он заставил Трампа выглядеть слабым, а Трамп не любит выглядеть слабым, так что теперь это его личный вопрос", - сказал Волкер в интервью Euronews, объясняя, почему администрация США сейчас рассматривает возможность отправки ракет "Томагавк" в Украину.

Волкер также считает, что обсуждение ракет дальнего радиуса действия "заставит" Путина пойти на сделку, а "Путин сейчас этого не делает".

Кроме того, Волкер считает, что связь Трампа с бизнесом и политикой означает, что он также мотивирован на продажу ракет большой дальности.

"Трамп - человек транзакций, для него главное - деньги, а если кто-то платит, то какая ему разница", - сказал он.

"Если российское вторжение на Украину закончится, то приоритетом Трампа станет снятие санкций [с России] и получение денег".

Президент России Владимир Путин в интервью, опубликованном 5 октября, заявил, что поставка США ракет "Томагавк" в Украину "приведет к разрушению" "наметившейся позитивной тенденции" в российско-американских отношениях.

По мнению американского Института изучения войны (ISW), таким образом Кремль пытается удержать США от отправки ракет "Томагавк" в Украину, увязывая улучшение двусторонних отношений с уступками со стороны Соединенных Штатов.

"По мнению ISW, Путин пытается способствовать российско-американскому сближению, в том числе оказывая давление на администрацию Трампа, чтобы заставить ее принять участие в переговорах по контролю над вооружениями, чтобы добиться желаемых требований России в Украине", - сказал Волкер.

2 октября Путин также пригрозил США, заявив, что продажа подразумевает , что американские военнослужащие должны будут непосредственно участвовать в ударах "Томагавков" по Украине.

Путин заявил, что это ознаменует "новый этап эскалации", но не изменит ситуацию на поле боя.

ISW отмечает, что Путин приводил аналогичные аргументы, когда Соединенные Штаты рассматривали возможность отправки Украине ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams.

"Похоже, Путин пробует разные подходы - от угрозы ухудшения двусторонних отношений до преуменьшения полезности ракет - чтобы повлиять на принятие решения США".

Почему Украине нужны "Томагавки"

Ракеты "Томагавк" уже некоторое время находятся в списке желаемых Киевом боевых средств. Обладая дальностью действия от 1 600 до 2 500 километров и мощной боеголовкой весом около 400-450 килограммов, они могли бы усилить удары Украины вглубь территории России.

В настоящее время Украина полагается на поставляемые Западом ракеты, такие как Storm Shadow, дальность действия которых ограничена примерно 250 километрами.

Для ударов большой дальности Киев использует беспилотники и беспилотные ракеты отечественного производства, такие как "Паляница", но их боевая нагрузка ограничена 50-100 килограммами.

Именно поэтому Киев считает, что ракеты "Томагавк" могут полностью изменить стратегию глубоких ударов Украины.

За последние месяцы Украина значительно активизировала удары по энергетической инфраструктуре России.

По данным связанных с Кремлем СМИ, к концу сентября из-за атак украинских беспилотников было остановлено около 40% российских мощностей по переработке нефти в бензин и дизельное топливо.

С августа 2025 года украинские удары нанесли по меньшей мере по 16 из 38 российских нефтеперерабатывающих заводов, что вызвало дефицит топлива по всей России, сообщает FT.